В Москве выяснили судьбу без вести пропавшего кыргызстанца

В результате усилий, предпринятых представительством МВД КР в РФ, удалось выяснить, что стало с 48-летним уроженцем Ошской области А.А. За помощью в розыске пропавшего супруга в это представительство обратилась его жена.

Она рассказала, что А.А., находившийся в Москве, в последний раз звонил в августе 2019 года. Но после этого по непонятным причинам перестал поддерживать связь с семьей. Про него было известно что в российскую столицу он периодически приезжал на заработки, трудясь в строительстве, начиная с 2011 года. И в последний раз отправился сюда в том же в августе прошлого года.

Во взаимодействии с территориальными подразделениями Москвы представительство МВД КР в РФ провело, как рассказали в нем, комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего. Осуществлялись проверки по всем имеющимся учетам МВД России, проверялись неопознанные трупы, схожие по описанию.

В результате выяснилось, что 24 октября 2019 года на территории Московской области, в окрестностях города Домодедово в лесном массиве был обнаружен труп А.А., без признаков насильственной смерти. Установлено, что он совершил самоубийство. Тело после проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз было захоронено.

"5 марта 2020 года родственники ознакомились с материалами дела по данному факту в территориальном отделе Следственного комитета г.Домодедово Московской области. В настоящее время проведены все необходимые процессуальные действия. Родственниками решается вопрос о подготовке соответствующих документов для эксгумации и направлении груза 200 в Кыргызстан", - рассказали в представительстве МВД КР.