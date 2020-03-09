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Молодые кыргызстанцы примут участие в "Союзной лиге дебатов"

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- Евгений Денисенко
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В ЕАЭС стартовал молодежный проект "Союзная лига дебатов". Цель его - активное вовлечение молодых специалистов из государств ЕАЭС в обсуждение перспектив Евразийского экономического союза.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, проект реализуется во взаимодействии с Центром изучения перспектив интеграции при российском Государственном академическом университете гуманитарных наук. И включает в себя серию встреч с представителями учреждений, общественных институтов и информагентств. И если прежде участниками проекта были молодые граждане Беларуси и России, то теперь их число пополняют также сверстники из Армении, Казахстана и Кыргызстана.

"Образовательные проекты для молодежи, подобные "Союзной лиге дебатов", чрезвычайно важны, поскольку позволяют наполнять образовательное пространство Союза полной и объективной информацией о современном состоянии и перспективах развития евразийской экономической интеграции, открывающей все больше возможностей для граждан и бизнеса", - говорит директор Департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно.

Он акцентирует внимание молодых профессионалов в области общественной дипломатии и международных отношений на современной повестке ЕЭК, которая включает в себя раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни. Эти задачи сейчас находятся в фокусе внимания экспертов при разработке проекта стратегических направлений Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Предусмотрено, что участниками дискуссий в рамках "Союзной лиги дебатов" станут команды, которые в каждом конкурсе условно разбиваются на два лагеря - правительственный и оппозиционный. И, узнав тему дебатов, в зависимости от принадлежности к тому или иному лагерю, должны защитить свою точку зрения. Отборочный этап на участие будет проходить до конца марта, а сами дебаты состоятся в апреле Москве.

По словам гендиректора Центра изучения перспектив интеграции Сергея Рекеды, в будущем не исключена возможность проведения очных этапы этапов и в столицах других государств ЕАЭС.

Центр изучения перспектив интеграции был создан в 2017 году и специализируется на изучении интеграционных процессов в Евразии. Проводит научные, социологические исследования, реализует гуманитарные проекты конференции, круглые столы, экспертные сессии с учеными из стран постсоветского пространства, организует молодежные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/386001
Теги:
молодежь, ЕАЭС, Кыргызстан
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