Задержаны инспектор и глава отдела налоговой за вымогательство $25 тысяч

АКС ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержаны сотрудники УГНС по Ленинскому району г. Бишкек.

Пресс-служба ГКНБ сообщает, в рамках исполнения решений Совета безопасности, 6 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками АКС ГКНБ КР по факту вымогательства взятки были задержаны инспектор С.Р. и начальник отдела УГНС по Ленинскому району г. Бишкек Н.Ш.

Установлено, что указанные должностные лица вымогали у бухгалтера одной из частной компании денежные средства в размере 25 000 долларов США за вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.

В феврале 2020 года инспектор С.Р. получил часть денежных средств в размере 5000 долларов США.

6 марта 2020 года были проведены санкционированные обыски в служебных кабинетах инспектора С.Р.и начальника УГНС Ленинского

района г.Бишкек Н.Ш., в ходе которых были изъяты документы, свидетельствующие о проведении налоговых проверок частных компаний.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 ч.3 (вымогательство взятки) УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведется следствие.