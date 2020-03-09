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Бекназаров заявил о заинтересованности КР в развитии отношений с Малайзией

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- Оксана Гут
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5 марта в городе Куала-Лумпур Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Азимбек Бекназаров вручил копии Верительных грамот директору Департамента протокола министерства иностранных дел Малайзии Ван Заиди бин Ван Абдулла. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Отмечается, что в ходе церемонии Бекназаров рассказал о текущей ситуации в Кыргызстане, а также сообщил о высокой заинтересованности кыргызской стороны в придании импульса развитию двусторонних отношений с Малайзией.

Ван Заиди бин Ван Абдулла, в свою очередь, пожелал новому послу Кыргызской Республики успехов в реализации намеченных планов.


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URL: https://www.vb.kg/386017
Теги:
Азимбек Бекназаров, Малайзия, Кыргызстан, посол
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