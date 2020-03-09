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Врачи не помогли больному в предынсультном состоянии. Он впал в кому

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- Оксана Гут
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Из-за не оказанной вовремя медицинской помощи жизнь 65-летнего Шарапа Абдракманова висит на волоске. Об этом VB.KG заявила сестра мужчины Айнаш Абдырахманова.

Она призналась, что по незнанию не поняла, в чем причина недомогания брата и забрала его из больницы. Но и врачи, говорит она, не объяснили ей, что мужчине ни в коем случае нельзя передвигаться самостоятельно.

Айнаш Абдырахманова отметила, что ее брат живет в Токтогуле, из-за ухудшегося состояния здоровья местные врачи порекомендовали ему ехать в Бишкек на обследования.

"Брат заболел, у него были проблемы с ногами и общее самочувствие ухудшилось. Там – в Токтогуле он получал капельницы. Потом врачи осмотрели его и сказали, чтобы он ехал в Бишкек. Особо отметили, что переезд через перевал на его состояние здоровья не повлияет. Шарап выехал на такси 7 марта и уже в дороге ему стало совсем плохо", - рассказала женщина.

В Бишкеке его встретил друг и сразу вызвал скорую помощь.

"Они приехали в Республиканскую больницу примерно в 23.30 часов. Когда я пришла, он лежал в коридоре на каталке и совсем уже плохо говорил. Я просила дежурного врача оказать ему помощь, но он даже не встал с места. Написали мне, какие я должна купить лекарства, брату сделали капельницу и все. Потом сказали, чтобы я его отвезла на томографию. Но была уже ночь, я не знала, что делать. И врачи мне ничего не объяснили, я же думала, что у него с ногами проблемы, причем тут томография, посчитала, что нас специально футболят".

Она решила забрать брата (написала отказное заявление), чтобы утром 8 марта пройти МРТ и вернуться с результатами. Но лишние передвижения и упущенное время сыграли свою роль. Обследование показало у Шарапа Абдракманова пневмонию и подозрение на ишемический инсульт.

"Мы еще несколько часов проездили по больницам и в инфекционной были, потом вернулись в республиканскую, куда нас уже госпитализировали. И за все это время никто мне не сказал, что брата в таком состоянии нельзя перевозить самостоятельно. Если бы я знала, что у него подозрение на инсульт, я бы той же ночью нашла деньги и сделала МРТ. Но нас не предупредили. В ночь на 9 марта Шарап впал в кому, прогнозов нам не дают", - плачет Айнаш Абдракманова.

Она написала жалобу в Минздрав - просит разобраться в ситуации и помочь человеку выжить.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/386024
Теги:
Минздрав, халатность, Бишкек, Кыргызстан, больница
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