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Жители Канта пожаловались на Водоканал

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратились жители города Кант, чьи дома стоят по улице Красноармейской.

По их словам, городские власти и Водоканал отказывают ряду домов в проведении центральной канализации. И это при том, что три дома на этой улице к подобным благам цивилизации уже подключились.

- Улица находится в сырой местности. А из-за наличия септиков ситуация усугубляется. Мы неоднократно разговаривали с Водоканалом, но нам постоянно отказывают. При этом мы прекрасно знаем, что с дома №1-3 имеют центральную канализацию. Почему в этом отказано нам, мы до сих пор так и не поняли, - сетуют жители улицы.

Редакция VB.KG уже связалась с представителями кантовского муниципалитета. Всю информацию по указанной улице там пообещали предоставить чуть позже.


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URL: https://www.vb.kg/386025
Теги:
вода, Кант, Чуйская область, Кыргызстан, деньги, мэрия
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