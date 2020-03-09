Жители Канта пожаловались на Водоканал

В редакцию VB.KG обратились жители города Кант, чьи дома стоят по улице Красноармейской.

По их словам, городские власти и Водоканал отказывают ряду домов в проведении центральной канализации. И это при том, что три дома на этой улице к подобным благам цивилизации уже подключились.

- Улица находится в сырой местности. А из-за наличия септиков ситуация усугубляется. Мы неоднократно разговаривали с Водоканалом, но нам постоянно отказывают. При этом мы прекрасно знаем, что с дома №1-3 имеют центральную канализацию. Почему в этом отказано нам, мы до сих пор так и не поняли, - сетуют жители улицы.

Редакция VB.KG уже связалась с представителями кантовского муниципалитета. Всю информацию по указанной улице там пообещали предоставить чуть позже.