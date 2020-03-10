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В КР при содействии РФ построят цех по сушке овощей

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- Евгений Денисенко
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В Кыргызстане будет построен крупный цех по сушке овощей с мощностью 500-600 тонн готовой продукции в год. Средства на этот проект выделяются Российско-Кыргызским фондом развития.

Как сообщили в РКФР, кредит предоставляется логистическому центру "Кыргызцентрпродукт", который за неполных два года наладил цепочку товародвижения "фермер-овощехранилище-переработка-экспорт". И сегодня поставляет продукцию в торговые сети Москвы, Новосибирска, Набережных Челнов, Екатеринбурга и ряда других городов РФ.

Будущий цех по сушке овощей будет обладать всей необходимой инфраструктурой (водоснабжение, электроэнергия, канализация), удобными подъездными путями. Это позволит максимально эффективно проводить отгрузку и разгрузку продукции и принимать сырье и материалы. Сам проект разработан в целях реализации программы развития кластеров в Кыргызстане. И, как отмечается, отвечает международным стандартам HACCP (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции), предполагает более глубокую переработку, что позволит удлинить срок хранения овощей и снизить риски при их реализации.

При этом будет создано 25 новых рабочих мест. Предусматривается, что 80 процентов экспорта станет осуществляться в Россию.

По словам председателя правления РКФР Азиза Аалиева, "Кыргызцентрпродукт" - стратегически важный проект для Фонда, вносящий свой вклад в развитие кластеров в агропромышленном комплексе страны. А реализация принципа "от поля до стола" в рамках проекта скажется на развитии региона в целом - за счет расширения сырьевой базы переработки продукции, поступаемой от местных фермеров.

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с соглашением между правительствами КР и РФ от 24 ноября 2014 года. Является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Цель РКФР - содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. Российская сторона вложила в уставной капитал фонда 500 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/386031
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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