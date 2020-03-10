В Москве задержали кыргызстанцев, виновных в мошенничестве на родине

В Москве взяты под стражу двое граждан Кыргызстана, которые его правоохранительными органами были объявлены в межгосударственный розыск. Установить их местонахождение и произвести задержание удалось благодаря взаимодействию сотрудников представительства МВД КР в РФ, Службы криминальной милиции это министерства и территориальных органов российской полиции.

Как рассказали в представительстве, одна из задержанных – 48-летняя уроженка Иссык-Кульской области Д.А. разыскивается с октября 2019 года ОВД Московского района Чуйской области, обвиняется по статье "Мошенничество" УК КР. Установлено, что, работая в должности специалиста по землеустройству в одном из айыл окмоту данного района, она в период с 2012 по 2019 годы совершила целый ряд противоправных деяний. Входя в доверие к гражданам, обманным путем получала от них денежные средства якобы на выделение и оформление земельных участков. Но не выполнила условия устных договоров, после чего скрылась в неизвестном направлении.

От таких деяний Д.А. пострадал 21 человек. Нанесенный ею общий материальный ущерб составил превысил 4.3 миллиона сомов.

Другому задержанному, 39-летнему уроженцу Джалал-Абадской области О.А., также инкриминируется мошенничество. Он разыскивается с мая 2019 года УВД Октябрьского района Бишкека и проходит по 4 эпизодам уголовного дела. В 2018 году О.А. также обманным путем взял у граждан в долг деньги для приобретения автомашин, после чего с наличностью в размере более 2.58 миллиона сомов пустился в бега.

"В настоящее время указанные лица заключены под стражу для последующей экстрадиции в Кыргызстан", - сообщили в представительстве КР в РФ.