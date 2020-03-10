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В части Бишкека отключат отопление и горячую воду из-за утечки газа

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- Екатерина Улитина
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В связи с устранением утечки газа в действующих газовых колодцах компании "Газпром Кыргызстан" с 9 по 13 марта будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим, коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде отопления и горячей воды на улице Фурманова 10, 12 и улице Ч.Айтматова 17.

КП "Бишкектеплоэнерго" приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Мэрия города Бишкек  просит вас по всем вопросам, касающимся отопления, обращаться по телефонам  горячей линии:

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго":

(0312) 21-28-47, (0312) 212844, пишите нам по WhatsApp-каналу: 0500 287070

Номера телефонов ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба. 


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URL: https://www.vb.kg/386036
Теги:
Бишкектеплоэнерго, Газпром, мэрия, газ, отключение воды, Бишкек
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