ГКНБ: Пенсионер пытался сбыть 15 тыс фальшивых долларов

В Бишкеке при попытке сбыта фальшивых денежных средств в размере 15 тысяч долларов США задержан гражданин КР А.М., 1955 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 225 ч.2 п.1 (Подделка денег и ценных бумаг) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводится соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к изготовлению и распространению фальшивых денег.