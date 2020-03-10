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ГКНБ: Пенсионер пытался сбыть 15 тыс фальшивых долларов

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке при попытке сбыта фальшивых денежных средств в размере 15 тысяч долларов США задержан гражданин КР А.М., 1955 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 225 ч.2 п.1 (Подделка денег и ценных бумаг) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводится соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к изготовлению и распространению фальшивых денег.


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URL: https://www.vb.kg/386037
Теги:
ГКНБ, СИЗО, фальшивые деньги, доллар, Кыргызстан, Арест
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