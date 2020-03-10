Мэрии на заметку: Отдайте частнику автобус

В текущем году столица нашей республики может обзавестись как минимум сотней новых автобусов. На эти цели чиновники предусмотрели 650 миллионов сомов. Однако эта прекрасная новость омрачается тем фактом, что все эти машины, как и предыдущие, поступят на баланс мэрии. А горожане помнят, что автобусы из прежних поставок превратились, по сути, в хлам, поскольку своевременно не обслуживались и не ремонтировались. Вот и возникает резонный вопрос: не повторится ли подобное вновь.

Хвораем десятилетия

Автобусов в миллионной столице явно недостаточно. И это при том что в последнее десятилетие постоянно приобретается новый подвижной состав.

Первая крупная партия автобусов пришла в Бишкек в 2009–2010 годах, спустя 18 лет после обретения страной независимости. На маршрутах курсировали 450 машин средней вместимости. Естественно, горожане обрадовались, так как маршрутки к тому времени уже прозвали "скотовозками", на которых небезопасно ездить. К слову, муниципалитет тогда проявил креатив, распределив новые машины по маршрутам, согласно их цветам. Это было действительно круто!

Однако радость длилась недолго, так как приобрести новый подвижной состав - это лишь половина дела, нужно еще правильно его обслуживать. А вот с этим проблемы. И начинаются они еще на этапе выделения денег на эти цели. Их катастрофически не хватало, чтобы вовремя поменять резину, не говоря уже о закупке запасных частей для проведения ремонта.

В общем, довольно быстро число неисправных машин перевалило за половину, а сейчас исправных, которые на ходу, и третьей части с трудом наберется. Конечно, можно сказать, что прошло уже более десяти лет и это большой срок для городского транспорта. Но при должном обслуживании техника прослужит и гораздо больший срок. Ведь часть тех стареньких автобусов до сих пор в строю. Значит, можно было сохранить и остальные. По крайней мере, большую их часть.

Финансирование или кривые руки?

Так появилось мнение, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие не справляется со своими обязанностями. И это, сами того не желая, подтвердили работники Бишкекского троллейбусного управления. Дело в том, что все эти годы, пусть и не такими большими партиями, ввиду своей высокой стоимости, закупались и троллейбусы. Так вот все они прекрасно дожили до сегодняшнего дня, как и десятки старых машин, которые усилиями специалистов поддерживаются в рабочем состоянии.

Возникает резонный вопрос о причинах такого странного явления: то ли БТУ финансируется лучше, то ли там более квалифицированные специалисты работают. Именно он и натолкнул частных перевозчиков на мысль о том, что столичным властям следует отдать весь неэлектрический общественный транспорт на попечение предпринимателей. Троллейбусное же управление должно остаться в ведении чиновников. С каждым годом эта идея озвучивается все настойчивее и все большим числом горожан и транспортников. Ничего удивительного здесь нет, бишкекчане видят бесхозяйственность своими глазами.

Но мэрия и депутаты горкенеша продолжают заниматься популизмом, заявляя, что поднимут автобусный парк собственными силами. Городские власти опасаются, что если частникам предложить самостоятельно закупать автобусы, то те попросят увеличить плату за проезд. Потому что действительно нынешние 8 сомов ну никак не отвечают сегодняшним реалиям. Отчасти поэтому подвижной состав и сыплется. Власти же боятся повышать тарифы на проезд из–за социального напряжения. Зато не боятся вешать на налогоплательщиков новые кредиты на закупку техники или тратить на это средства бюджета, опять же собранного за счет горожан.

Сами с усами

На одной из очередных сессий горкенеша в начале года чиновники предложили депутатам проект по приобретению 520 новых автобусов на условиях лизинга. В их числе 15 единиц транспорта на 18 мест, 50 на 12, 300 на 10 и 100 на 8. Еще в списке 55 авто на электрической тяге. Но решение по последним будет принято после детального изучения. При этом подвижной состав должен быть адаптированным для проезда в нем лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По словам авторов идеи, обновка позволит обеспечить горожан новыми рабочими местами, возобновить старые маршруты, открыть новые и разгрузить центральную часть города, ограниченную проспектами Чуй и Молодой Гвардии, а также улицами Ибраимова и Боконбаева за счет передислокации маршрутных такси.

Депутаты проект поддержали, но пока его детали уточняются. Все–таки приобрести технику в лизинг не так уж и просто. А недавно мэрия объявила о начале конкурса на закупку еще сотни автобусов на газе за счет городского бюджета на 650 миллионов сомов.

Тендер разделили на два лота. По первому предусмотрена покупка 46 автобусов на 351 миллион сомов, а по второму - 54 машины на 299 миллионов. Согласно требованиям, они должны быть 2020 года выпуска, вмещать не менее 70 пассажиров, оснащены пандусами и площадками для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимаются до 18 марта, а поставить автобусы выигравшая компания должна будет в течение пяти месяцев со дня заключения договора.

Без модерна никак

Но мэрия пошла дальше. В частности, мэр Азиз Суракматов обсудил с делегацией Азиатского банка развития возможность приобретения 350 электрических машин большей вместимости за счет грантовых и кредитных средств АБР. На встрече чиновники рассказали, что проектная заявка на 50 (!) миллионов долларов получила предварительное одобрение Министерства финансов республики.

Банк отреагировал на это положительно. Есть большая вероятность, что деньги будут выделены. И в ближайшее время (год - два) в столице может появиться несколько сотен автобусов, часть которых будет работать на электричестве.

Хорошо ли это? Обычно ответ на этот вопрос утвердительный. Но в нашем случае непонятно, сколько продержатся новые машины на наших дорогах. Мэрия уже показала свою несостоятельность в их качественном содержании. А потому может получиться, что деньги будут выброшены на ветер.

Так что лучше в этой ситуации: перетерпеть повышение оплаты за проезд или взять на себя долги, взятые чиновниками? Как правило, к тому моменту, когда придет время расплачиваться по долгам, их на должностях уже не будет.

Так, может, все–таки лучше передать неэлектрический транспорт в частные руки? Целее будет.