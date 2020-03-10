"Митинг нового формата". В Бишкеке началась акция против насилия (фото)

Сегодня, 10 марта, в Бишкеке у памятника Уркуи Салиевой проходит мирная акция против насилия. На ней собралось порядка 200 человек. Это ответная реакция на сорванный марш за права женщин 8 марта, когда его участницы не только подверглись нападению неизвестных молодчиков в масках и ак калпаках, но и были задержаны милицией.

Кыргызстан попал в сводки мировых СМИ с заголовками об ущемлении прав женщин. Действия милиционеров осудили и многие отечественные политики. Некоторые депутаты предложили министру внутренних дел уйти в отставку в связи с произошедшем.

Как сообщалось ранее, официальных организаторов акции нет. На мероприятие были приглашены все неравнодушные граждане, желающие выступить в защиту женщин от насилия.

За правопорядком следят сотрудники милиции. В ГУВД уведомили о возможных провокациях, так как некоторые граждане считают акцию едва ли не гей-парадом, о чем сами писали в соцсетях и призывая выйти против демонстрантов.