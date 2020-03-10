Глава УВД Первомайского района гарантировал безопасность граждан на митинге

Начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев заверил журналистов в том, что на сегодняшней акции будет гарантирована безопасность ее участников. Он отметил, что не может комментировать действия милиционеров на марше 8 марта. Но, подчеркнул он, два дня назад был запрет на проведение любых массовых мероприятий в столице и сейчас он снят.

Тем не менее участники акции подготовили средства безопасности - была организована добровольная дружина, на которых надеты жилетки и защитные каски.

Активисты заявили, что намерены провести митинг нового формата с соблюдением всех законодательных и этических норм.

Акция началась с приятного сюрприза - представительницам прекрасного пола активисты подарили цветы.

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