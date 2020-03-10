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Понятие "соотечественник" предложено внести в Конституцию РФ

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- Евгений Денисенко
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Проживающие за рубежом российские соотечественники поддержали предложение депутата Госдумы Константина Затулина внести в Конституцию России понятие "соотечественник". Об этом говорится в письме Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

"Упоминание в основном законе страны, Конституции, понятия "соотечественник" подчеркивает отношение России к миллионам соотечественников, демонстрирует ее связь с теми, кто считает родной русскую культуру, поддерживает связи с Россией, несмотря на свое проживание в других странах", - отмечается в тексте письма.

Также высказывается мнение, что предложенная первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, специальным представителем ГД по вопросам миграции и гражданства Константином Затулиным поправка будет способствовать укреплению связи России с зарубежными соотечественниками, будет способствовать защите их самобытности.

"Соотечественники за рубежом, а это примерно 35 миллионов человек, выходцы из Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также их потомки по прямой восходящей линии, по своему происхождению относящиеся к народам, исторически проживающим на территории современной Российской Федерации, и есть тот Большой Русский мир, который с вниманием следит и сопереживает событиям, происходящим на исторической родине", - отмечается в письме.

ВКС выразил надежду, что в новом тексте Основного закона найдется место российским соотечественникам, как неотъемлемой части истории России, а также значимому фактору в ее современности.

Тем временем в Госдуму ко второму чтению поступили поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, в общей сложности поправки занимают 24 страницы. В поправках, в частности, говорится, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, отметил председатель Госдумы.


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URL: https://www.vb.kg/386045
Теги:
закон, Конституция, Россия, соотечественники
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