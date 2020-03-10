Роза Отунбаева: Министр внутренних дел КР должен сам уйти в отставку

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен был уже сам уйти в отставку. Об этом на мирной акции против насилия заявила экс-президент КР Роза Отунбаева.

Она появилась в начале мероприятия в сопровождении двух телохранителей, чтобы, как отметила сама, поддержать идею о недопустимости насилия в отношении женщин и детей.

"Я думаю, могло и больше людей прийти на эту акцию. Такие возмутительные факты, как разгон марша против насилия, позорят страну. Эта тема заслуживает большего внимания и не только со стороны самих женщин, но и мужчин. Мы находимся на верху таблицы по количеству фактов насилия в отношении женщин и детей, мы этим должны гордиться? Люди будут уезжать, в такой стране жить опасно. Мы – общество - можем сберечь свое будущее", - высказалась Отунбаева.

С ее слов у Кыргызстана одно достояние – имидж демократичного государства и нельзя позволить лишиться и этого.

"Мы столько работали, чтобы создать демократичный имидж страны и вот так одним днем расплескать все, вылить как из ведра. Это не простительно, губительно для биографии страны, для нашего авторитета. Министр внутренних дел должен уйти в отставку, в таких случаях чиновники сами уходят, когда вся мировая пресса вышла с передовицами о Кыргызстане, - возмущена экс-президент.

Роза Отунбаева также считает, что на события 8 марта должны были отреагировать и первые лица государства.

"Надо высказываться, говорить, это возмутительно. Черной сажей наше лицо покрыто. Нормальные люди идут вытираются, умываются и делают выводы, и мы должны так делать", - заключила она.