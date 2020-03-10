Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Роза Отунбаева: Министр внутренних дел КР должен сам уйти в отставку

291  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен был уже сам уйти в отставку. Об этом на мирной акции против насилия заявила экс-президент КР Роза Отунбаева.

Она появилась в начале мероприятия в сопровождении двух телохранителей, чтобы, как отметила сама, поддержать идею о недопустимости насилия в отношении женщин и детей.

"Я думаю, могло и больше людей прийти на эту акцию. Такие возмутительные факты, как разгон марша против насилия, позорят страну. Эта тема заслуживает большего внимания и не только со стороны самих женщин, но и мужчин. Мы находимся на верху таблицы по количеству фактов насилия в отношении женщин и детей, мы этим должны гордиться? Люди будут уезжать, в такой стране жить опасно. Мы – общество - можем сберечь свое будущее", - высказалась Отунбаева.

С ее слов у Кыргызстана одно достояние – имидж демократичного государства и нельзя позволить лишиться и этого.

"Мы столько работали, чтобы создать демократичный имидж страны и вот так одним днем расплескать все, вылить как из ведра. Это не простительно, губительно для биографии страны, для нашего авторитета. Министр внутренних дел должен уйти в отставку, в таких случаях чиновники сами уходят, когда вся мировая пресса вышла с передовицами о Кыргызстане, - возмущена экс-президент.

Роза Отунбаева также считает, что на события 8 марта должны были отреагировать и первые лица государства.

"Надо высказываться, говорить, это возмутительно. Черной сажей наше лицо покрыто. Нормальные люди идут вытираются, умываются и делают выводы, и мы должны так делать", - заключила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386047
Теги:
МВД, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Роза Отунбаева, Кашкар Джунушалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  