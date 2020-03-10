Кыргызские землячества в РФ помогают малой родине

В России растет число общественных организаций, созданных выходцами из тех или иных районов Кыргызстана. Объединяя свои усилия внутри таких сообщества, их участники стремятся помогать родным селам, рассказал президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

Эта помощь, по его словам, заключается в содействии развитию инфраструктуры на малой родине, решению там экономических, социально-бытовых проблем. На средства, собираемые и направляемые соотечественниками из России в Кыргызстан, ремонтируются или возводятся школы, спортивные площадки, объекты соцкультбыта, развивается дорожная, ирригационная сеть, реализуются другие проекты. Одновременно оказывается поддержка и землякам в самой России.

"Землячествам, которые обращаются к нам за советом, консультацией. мы всегда стараемся помочь. В этих же целях выводим их на различные фонды, международные организации, такие, как ПРООН и другие. А некоторые сообщества, образованные по территориальному принципу, уже заключают соглашения о сотрудничестве с нашим конгрессом", - говорит Кожоев.

Одним из первых партнеров стало общественная организация "Араван" в Москве. Благодаря взаимодействию с ОКК, она поспособствовала решению одной из проблем, возникших у односельчан на родине.

"Некоторые трудовые мигранты не могли по возвращении домой получить в течение долгого времени земельные участки. Их земляки в Москве связались с нами. И мы, изучив вопрос, проконсультировавшись с юристами, подсказали, как действовать в рамках закона. Кроме того, уже от имени Общероссийского Кыргызского конгресса обратились к властям Араванского района, айыл окмоту. Думается, это также сыграло свою положительную роль. На сегодня уже пятнадцать человек получили там необходимые участки", - рассказал Кубанычбек Кожоев.