В России стартует масштабная миграционная реформа

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране миграционной реформы. И утвердил перечень поручений по совершенствованию миграционного законодательства, о чем сообщается на сайте Кремля..

Необходимость реформы, как заявлено, вызвана тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Требуется изменения миграционных режимов и института гражданства в России, формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам страны. В этой связи предстоит скорректировать план по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы на основе предложений, подготовленных рабочей группой. Корректировкой займутся правительство, МВД, МИД, ФСБ и Министерство юстиции совместно с администрацией президента.

Как отмечается, сегодня иностранные граждане, прежде всего приезжающие в Российскую Федерацию в целях работы, часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом "в тень" (нелегальная трудовая миграция) либо путём приобретения статуса временно и постоянно проживающих, а также гражданства Российской Федерации (скрытая временная трудовая миграция). Вместе с тем, по-прежнему возникают ситуации, в которых люди, способные стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с "неоправданными сложностями".

Основным миграционным статусом должен стать теперь вид на жительство. В поручениях президента перечислены три предлагаемых вида приема в российское гражданство: общий, упрощённый и особый. Наряду с этим предложено ввести несколько особых механизмов, в том числе "соглашение о лояльности" и "контролируемое пребывание".

Общий вид будет применяться ко всем, не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство. Упрощенный порядок применят к иностранцам, которые приехали из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Особый станет применяться только в исключительных случаях.

Механизм "соглашения о лояльности" подразумевает, что иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства. Их нарушение приведёт к тому, что пребывание данных лиц объявят нежелательным. За этим последует утрата права находиться на территории России. В рамках статуса "контролируемое пребывание" иностранцу могут предоставить особые права, а также возложить на него дополнительные обязанности, такие как регулярная личная явка, ограничение перемещений, применить другие меры контроля.

Для находящихся в России более 90 дней в году предлагается ввести единый миграционный режим для долгосрочного пребывания. Он предназначен для тех, кто приезжает с любыми законными целями, включая работу и получение образования, но без оформления вида на жительство и приобретения гражданства. Соответствующий порядок предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Критериями для получения этого статуса являются наличие подтверждённого аккаунта в государственной информационной системе с указанием биометрических данных, отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.