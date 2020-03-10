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Состояние мальчика с ножевыми ранениями от отца - стабильно тяжелое

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова навестила в больнице 9-летнего ребенка, пострадавшего от семейного насилия. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По информации врачей, состояние мальчика стабильно тяжелое, без ухудшений. Он находится в сознании.

Алтынай Омурбекова пожелала скорейшего выздоровления, высказала слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер.

Она поручила оказать пострадавшему ребенку квалифицированную медицинскую помощь, обеспечить необходимыми медикаментами, оказать психологическую помощь. Вице-премьер-министр подчеркнула, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие.

Медицинские работники выразили благодарность всем неравнодушным гражданам за поддержку, поблагодарили инициаторов сбора финансовых средств в поддержку пострадавшего ребенка. По информации врачей, необходимости в сборе финансовых средств нет. Мальчику медицинская помощь оказывается в полном объеме, он обеспечен всем необходимыми лекарственными и другими необходимыми средствами.

Напомним, 6 марта в 5 микрорайоне Бишкека произошла трагедия. Мужчина насмерть зарезал жену и тяжело ранил 9-летнего сына, а после сам повесился в ванной комнате.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/386051
Теги:
правительство, семейное насилие, убийство, Кыргызстан, избил ребенка, больница, Алтынай Омурбекова
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