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В Баткене построят логистический центр и ряд заводов

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами в регионе.

В частности Глава государства ознакомился с проектами по строительству логистического центра, молокоперерабатывающего предприятия, предприятия по переработке урюка, стекольного завода, железобетонного завода и убойного цеха в городе Баткен.

Все эти проекты предполагается реализовать на территории промзоны города Баткен.

Отмечено, что общая стоимость проекта по строительству логистического центра в городе Баткен составляет 46,5 млн сомов. На его строительство предполагается частично привлечь средства Российско-Кыргызского фонда развития. Завершение проекта планируется в 2021 году, указанный логистический центр позволит хранить до 1000 тонн различной продукции.

Завершение строительства предприятия по переработке урюка намечено на текущий год, молокоперерабатывающего предприятия, стекольного завода и убойного цеха на 2021 год, железобетонного завода на 2022 год.

В беседе с местными жителями Глава государства подчеркнул важность поддержки предпринимателей на местах и создания соответствующей инфраструктуры для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, повышения конкурентоспособности продукции местных производителей, ее качества.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в рамках регионального развития работа над открытием предприятий, созданием новых рабочих мест в регионах и улучшением условий для вывода отечественной продукции на экспорт будет активно продолжена.

Далее Глава государства осмотрел дорожную технику, передаваемую в рамках проекта "Программа улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии" при содействии Всемирного банка.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Всемирному банку за содействие в реализации данного проекта. Всего было передано 46 единиц дорожной техники на сумму порядка 3 млн долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/386054
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, промышленность, Российско-кыргызский фонд развития
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