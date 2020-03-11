"Босоногий бегун" и "Айка" в ожидании "Ники"

Фильм "Босоногий бегун" Мирлана Абдыкалыкова выдвинут на премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" в номинации "лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии". В нескольких номинациях заявлена также нашумевшая "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого, рассказывающая о непростой судьбе нелегальной мигрантки из Кыргызстана, пытающейся выжить в Москве

Молодому кыргызскому режиссеру Мирлану Абдыкалыкову вновь выпал шанс получить "Нику". Напомним, что первая полнометражная режиссерская работа Мирлана - лента "Небесное кочевье" получила "Нику" в 2016–м. В нынешнем году конкуренцию новому фильму отечественного режиссера составят картины "Ваша честь" из Эстонии, "Вдох–выдох" из Грузии, "Долгая ночь" из Армении и "Шыракшы" ("Хранитель") из Казахстана.

А вот лента "Айка", о которой так много говорили и спорили в прошлом году, представлена сразу в пяти номинациях: лучший игровой фильм, лучшая режиссерская работа, лучшая работа режиссера монтажа, лучшая сценарная работа, лучшая женская роль. Судьба у фильма непростая, но интересная. Началась она в Каннах. Социальную драму Сергея Дворцевого отборщики 71–го МКФ взяли в самый престижный - основной конкурс даже незаконченной, посмотрев лишь первые сорок минут. Что до этого в истории Канн было лишь однажды. Главную героиню сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова. Домой она увезла Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль. В копилке "Айки" есть также Гран–при МКФ в Германии и Японии, картина выдвигалась на "Оскар" от Казахстана, и вот теперь "Айка" может получить "Нику", возможно, даже не одну.

Торжественная церемония вручения наград состоится в Москве в Государственном театре "Русская песня" уже 30 марта.