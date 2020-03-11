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Баталия в ШИЗО. Кто виноват?

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- Виктория Гунгер
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В конце февраля Верховный суд поставил точку в деле о нападении зеков на сотрудника колонии строгого режима № 8 в селе Петровка Московского района Чуйской области. Вот только привлечь к ответственности зеков помешали существующие законы.

Максимальные срок и ущерб

Один из бунтарей - отбывающий наказание в этой колонии Мирбек А. В 2015 году он был осужден за тяжкое преступление. Суд назначил ему максимальный по его делу срок наказания - 8 лет с конфискацией имущества плюс выплата материальной компенсации пострадавшей стороне.

В момент случившегося Мирбек два года как отбывал наказание. Вел себя, по словам сотрудников колонии, плохо. За это его вместе с еще тремя другими осужденными направляют в ноябре 2017 года в штрафной изолятор, в камеру для нарушителей режима.

Неоднократно судимый Мирбек хотел поднять свой "авторитет" среди контингента колонии. И одним из способов было неприятие существующих законов и норм пенитенциарного учреждения.

В камере изолятора в помощники он взял еще троих агрессивно настроенных осужденных. Посовещавшись, они решили сломать двери камеры. Надо сказать, что сделать это с учетом весомости конструкции довольно сложно. Но, видимо, с физикой и здравым смыслом зеки явно были знакомы плохо.

В качестве тарана была выбрана стойка двухъярусной металлической кровати. Понятное дело, что двери был нанесен минимальный ущерб, а вот камера пострадала максимально. Зеки не оставили в ШИЗО ни одного целого предмета, включая электролампочку.

Сопровождалось все нецензурной бранью в адрес администрации учреждения, а также угрозами физической расправы. Сумма ущерба, причиненного осужденными, составила около двух тысяч сомов. Для колонии сумма весомая.

Понятное дело, что руководство колонии на подобных дебоширов не могло не отреагировать, и около 16 часов к ШИЗО прибыла дежурная группа учреждения, включая начальников двух отрядов, начальника колонии и контролера по ШИЗО.

Когда сотрудники пенитенциарного учреждения открыли камеру и попытались угомонить зеков, Мирбек ударил одного из них кулаком в лицо. На нем мгновенно образовалась гематома. Но осужденных быстро "удалось успокоить".

Потерпевшие и нападавшие

Спецконтингент в свою очередь рассказал суду свою версию произошедшего. По словам Мирбека, никакого переворота находящиеся в ШИЗО в тот день не планировали. Однако днем к ним в камеру пришел сотрудник учреждения по имени Мухтар. Он, по словам зеков, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сначала начал оскорблять осужденного, а затем и вовсе избивать.

Однако несколько свидетелей "алиби" зеков полностью опровергли. Как выяснилось, в тот день действительно несколько заключенных попытались совершить акт непослушания.

Потерпевший сотрудник колонии Э.М. в суде первой инстанции рассказал, что в тот день он заступил на дежурство на сутки.

- После обеда сержант Ч.М. вышел на меня по рации и сообщил, что осужденные, содержащиеся в ШИЗО, сильно стучат в дверь камеры. Я был занят и сказал сержанту, что подойду сразу после проверки. После проверки я пришел в ШИЗО вместе с дежурной группой. Контролер Ч.М. открыл дверь камеры.

Осужденные требовали доставить их в баню. Им отказали, так как они в этот момент находились в ШИЗО. Однако спецконтингент не только продолжил колотить в дверь с удвоенной силой арматурой от кровати, но и обрушился на сотрудников колонии с нецензурной бранью. При попытке отнять у осужденных металлический лом один из них, Л.С., порезал себе вены. Пришлось вызвать врачей. Зеки продолжали дебоширить, а один из них ударил Э.М. кулаком в лицо, когда он выходил. Еще одного сотрудника - Т.М. - попытались взять в заложники, но он вовремя увернулся и покинул камеру.

Успели вырваться из камеры в коридор и осужденные. Однако их удалось вернуть в штрафизолятор. Факт нанесения вреда здоровью дежурному сотруднику подтвердила и проведенная судебно–медицинская экспертиза.

"Телесные повреждения потерпевшего Э.М. характеризовались кровоподтеком вокруг левого глаза, который образовался от действия тупых твердых предметов с ограниченной контактирующей поверхностью. По срокам давности может соответствовать обстоятельствам дела, по степени тяжести расценивается как легкий вред здоровью, не повлекший кратковременного расстройства здоровья" - говорится в заключении медиков.

Однако других доказательств причастности отбывающего наказание осужденного к дебошу следственные органы предоставить так и не смогли.

"Суд второй инстанции, тщательно и полно исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что органами следствия не было представлено доказательств того, что Мирбек А. совершил воспрепятствование нормальной деятельности учреждения в составе организованной преступной группы" - говорится в решении суда.

Сотрудники ГСИН, напротив, требовали пересмотра уголовного дела и ужесточения наказания осужденного. Правда, согласно нормам закона, сделать это было невозможно. Мирбек и так был осужден на максимальный по своему делу срок - 8 лет с выплатой штрафа и конфискацией. Дело в том, что назначенная осужденному мера наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального предела наказания, установленного санкцией нового закона.

В итоге суд пришел к выводу, что ужесточение наказания ухудшит уголовно–правовые последствия для Мирбека.

"При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит судебные акты суда второй инстанции законными и обоснованными и подлежащими оставлению в силе, а кассационную жалобу - подлежащей оставлению без удовлетворения" - говорится в материалах дела.

Подобные стычки в местах лишения свободы - не редкость. Особенно в тех пенитенциарных учреждениях, где отбывают наказание "сложные преступники". И, к сожалению, наказать их за нарушение порядка и даже телесные повреждения порой невозможно из–за законодательных перипетий.


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URL: https://www.vb.kg/386062
Теги:
бунт, колонии, Кыргызстан
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