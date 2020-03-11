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Соседи про бывшего судью, убившего свою жену и ранившего ребенка

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- Виктория Гунгер
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В пятницу, 6 марта, в 5–м микрорайоне столицы в одной из квартир многоэтажного дома милиция обнаружила два тела. Окровавленный труп женщины с ножевыми ранениями лежал в спальне, труп мужчины в петле находился в ванной. Также у соседей был найден с ранениями грудной клетки и девятилетний мальчик - сын погибших.

Как выяснилось, трагедия случилась в тот день около полудня. Между супругами вспыхнула очередная ссора. В последнее время отец семейства выпивал и конфликтовал с родными. В день трагедии он в состоянии алкогольного опьянения схватил нож, зарезал жену, ранил своего пасынка, а затем повесился сам.

По словам соседей, бывший судья, убивший свою 43–летнюю жену и ранивший 9–летнего ребенка, ранее работал в Октябрьском районном суде. Последнее время он часто выпивал.

Примечательно, что судья уже до этого фигурировал в криминальных сводках. Как неоднократно сообщалось в "ВБ", в 2011 году Государственный комитет нацбезопасности задержал его с поличным при получении взятки в тысячу долларов.

- Судья вымогал деньги у родственницы одного из подсудимых за прекращение уголовного дела и освобождение из–под стражи. По данному факту Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по статье 313 УК КР "Вымогательство взятки должностным лицом", - поясняли тогда в надзорном органе.

Вот только привлечь к ответственности судью тогда сразу не удалось. Сначала решался вопрос о лишении задержанного статуса неприкосновенности и привлечении его к уголовной ответственности. Но позже дело так и осталось без рассмотрения. Хотя судью все же с должности сняли.

Здесь важно другое - психологическое состояние человека, решающего судьбы. Как он мог оказаться в судейском кресле? И каковы нынешние критерии отбора на эти важные должности? И как туда мог попасть однозначно неадекватный гражданин? Эти вопросы, к сожалению, пока остаются больше риторическими.


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URL: https://www.vb.kg/386063
Теги:
поножовщина, судья, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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