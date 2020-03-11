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Премьер-министр КР провел совещание по ситуации на валютном рынке

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- Оксана Гут
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Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации, складывающейся на мировых рынках, и ее влиянии на экономику Кыргызской Республики.

В ходе совещания была обсуждена ситуация на валютном рынке и банковском секторе, а также принимаемые меры по обеспечению стабильности курса национальной валюты в связи со снижением цен на нефть и негативными колебаниями на валютных рынках стран, являющихся основными торгово-экономическими партнерами Кыргызстана.

Особое внимание было уделено основным рискам влияния внешних шоков на экономику Кыргызстана и мерам по стабилизации уровня торгового баланса.

Была подчеркнута важность эффективного использования имеющихся инструментов Национального банка КР для обеспечения стабильной и сбалансированной работы валютного рынка. По информации председателя Национального банка Кыргызской Республики Толкунбека Абдыгулова, на сегодняшний день наблюдается "естественная" реакция коммерческих банков и обменных пунктов на внешние колебания. Финансовый регулятор обладает достаточными резервами для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты.

Премьер-министр подчеркнул необходимость оперативного реагирования и принятия действенных мер для сглаживания резких колебаний обменного курса национальной валюты, а также обеспечения стабильной работы финансово-кредитных учреждений страны.

Глава правительства поручил провести оценку влияния курсовой разницы на международных рынках для принятия эффективных мер обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания уровня экспорта отечественной продукции за рубеж.

Абылгазиев также поручил министерству экономики КР и Государственному агентству антимонопольного регулирования при правительстве КР осуществлять постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости и продовольственные товары для предотвращения необоснованного и спекулятивного поднятия цен.


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URL: https://www.vb.kg/386064
Теги:
валюта, Кыргызстан, НБКР, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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