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Курс сома стабилизировался. Нацбанк провел интервенцию

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- Екатерина Улитина
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В целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк 10 марта осуществил валютную интервенцию по продаже иностранной валюты на общую сумму 53,7 млн долларов США (из них в наличной форме 4,0 млн долларов США). На данный момент ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Объем международных резервов Национального банка является достаточно высоким и покрывает около 5 месяцев будущего объема импорта товаров. По состоянию на 9 марта 2020 года международные резервы составили 2 млрд 428,26 млн долларов США", - сообщает Нацбанк.

Финансовый регулятор заявляет, что имеющихся запасов международных резервов, а также широкий денежно-кредитный и регуляторный инструментарий позволяют оперативно реагировать на ситуацию, в том числе путем проведения валютных интервенций, в целях недопущения спекулятивных действий. 

Сегодняшний курс доллара, по данным Национального банка, не изменился по сравнению с вчерашним днем и составляет 69,8 сомов.

Продолжает снижаться стоимость рубля и тенге. Российская валюта за сутки обесценилась по сравнению с сомом на 6,24% (0,9 сомов за рубль), тенге подешевел на 2,85% (0,17 сомов за тенге).


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URL: https://www.vb.kg/386065
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, Нацбанк
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