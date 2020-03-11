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Комитет ЖК одобрил законопроект о финансировании партий

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- Екатерина Улитина
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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 10 марта рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект  "О политических партиях".

Если закон будет принят, политические партии, набравшие на выборах в Жогорку Кенеш более 2% голосов избирателей, смогут получить финансирование за счет средств избирательных залогов. Предполагается, что эта статья начнет действовать лишь с 2026 года.

Государственное финансирование партий вызвало бурное обсуждение у депутатов. По итогам заседания, депутаты резюмировали, что партии, набравшие на выборах более 5% голосов смогут вернуть свой избирательный залог. "Оставшаяся сумма должна использоваться на покрытие расходов, связанных с проведением выборов",- считает депутат Кенжебек Бокоев.

Кроме государственного финансирования, законопроект обязывает партии раскрывать свою финансовую отчетность.

- Предлагаемым законопроектом устанавливается, что политические партии действуют гласно. Программа, устав, деятельность партий, финансовая отчетность, порядок выдвижения кандидатур и другая информация, связанная с деятельностью партий должны быть открыты для доступа, - подчеркнула на заседании комитета Айнуру Алтыбаева, которая является одним из авторов законопроект.


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URL: https://www.vb.kg/386066
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Кенжебек Бокоев, выборы, законопроект, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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