Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Водители Кыргызстана сократят порожние пробеги внутри ЕАЭС

193  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполнение Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза рассмотрена на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшемся в Москве. Участники заседания, представляющие все пять ЕАЭС, призвали ускорить реализацию этого документа

Отмечено, что мероприятия, предусмотренные программой, проводятся в срок не всеми государствами Союза. Так, Беларусь уже приступила к реализации третьего этапа программы, в январе этого года на ее территории совершено несколько каботажных перевозок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа. Россия же не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

Ключевая задача программы, как подчеркивалось, - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Программа была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 годы и состоит из нескольких этапов.

Реализация программы неоднократно обсуждалась на Консультативных комитетах по транспорту и инфраструктуре ЕЭК и Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС, на заседаниях Евразийского межправительственного совета и глав государств Союза. По итогам этих мероприятий отмечалась необходимость ускорить в странах-партнерах принятие мер, необходимых для начала реализации программы.

Теперь данный вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и на саммите глав государств ЕАЭС.

Каботаж - выполнение транспортных услуг, включая погрузку и выгрузку, иностранными перевозчиками внутри определенной страны. Согласно упомянутой программе, перевозчики из Армении, Беларуси или России, завершив автоперевозку грузов из государств, не являющихся членами ЕАЭС, получат право на обратном пути в государство регистрации выполнить каботажную автоперевозку грузов на территории Кыргызстана: в Таласской, Чуйской или Иссык-Кульской областях.

Соответствующие возможности будут предоставлены и перевозчикам, зарегистрированным на территории Кыргызстана, - по ранее согласованным сторонами регионам Армении и Беларуси, а также на территориях ряда областей России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386067
Теги:
грузоперевозки, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  