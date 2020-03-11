Водители Кыргызстана сократят порожние пробеги внутри ЕАЭС

Исполнение Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза рассмотрена на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшемся в Москве. Участники заседания, представляющие все пять ЕАЭС, призвали ускорить реализацию этого документа

Отмечено, что мероприятия, предусмотренные программой, проводятся в срок не всеми государствами Союза. Так, Беларусь уже приступила к реализации третьего этапа программы, в январе этого года на ее территории совершено несколько каботажных перевозок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа. Россия же не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

Ключевая задача программы, как подчеркивалось, - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Программа была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 годы и состоит из нескольких этапов.

Реализация программы неоднократно обсуждалась на Консультативных комитетах по транспорту и инфраструктуре ЕЭК и Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС, на заседаниях Евразийского межправительственного совета и глав государств Союза. По итогам этих мероприятий отмечалась необходимость ускорить в странах-партнерах принятие мер, необходимых для начала реализации программы.

Теперь данный вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и на саммите глав государств ЕАЭС.

Каботаж - выполнение транспортных услуг, включая погрузку и выгрузку, иностранными перевозчиками внутри определенной страны. Согласно упомянутой программе, перевозчики из Армении, Беларуси или России, завершив автоперевозку грузов из государств, не являющихся членами ЕАЭС, получат право на обратном пути в государство регистрации выполнить каботажную автоперевозку грузов на территории Кыргызстана: в Таласской, Чуйской или Иссык-Кульской областях.

Соответствующие возможности будут предоставлены и перевозчикам, зарегистрированным на территории Кыргызстана, - по ранее согласованным сторонами регионам Армении и Беларуси, а также на территориях ряда областей России.