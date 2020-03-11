Дастан Бекешев предложил некоторых депутатов поместить на карантин

Жогорку Кенеш из-за ситуации с коронавирусом в мире решил принять свои меры по недопущению его распространения.

Так, сегодня, на заседании парламента спикер Дастанбек Джумабеков объявил о приостановлении экскурсий по "Белому дому" для школьников, студентов, депутатов айыл окмоту и других посетителей. Такие меры связаны с рекомендациями республиканского штаба по недопущению короновируса - не проводить временно массовые мероприятия.

В свою очередь, Дастан Бекешев выступил с предложением для депутатов отказаться на определенное время от заграничных командировок.

" В 112 странах наблюдается вспышка коронавируса, депутаты во Франции, Испании и Иране заражают друг друга. Наши депутаты ездят с рабочими поездками по Европе, а потом по регионам страны. Сейчас некоторые коллеги находятся в Германии, где более тысячи человек болеют этим вирусом. Нужно по приезду поместить их на карантин. Месяц или две недели, как положено", - озаботился парламентарий.

В ответ спикер пообещал проработать вопрос с загранпоездками депутатов. Однако отметил, в случае если парламентарий сам едет за рубеж по приглашению какой-либо организации, то ему могут высказать лишь рекомендации.