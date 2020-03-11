Кыргызстан лидирует по числу мигрантов в РФ из стран ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия проводит большую работу со странами ЕАЭС в сфере трудовой миграции. Предоставление в них преференционного режима пребывания для граждан этих государств активизирует процессы легальной трудовой миграции, прежде всего в Россию.

Этот факт отметил, выступая на состоявшейся в Москве международной конференции по проблемам рынка труда в ЕАЭС, руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар Кишкембаев. По его словам, в числе других активно пользуются предоставляемыми возможностями и трудовые мигранты из Кыргызстана.

Так, если в 2014 году, до вступления республики в Евразийский экономический союз, в России была поставлена на учет с указанием цели въезда "работа" 371 тысяча граждан КР, то по итогам прошлого года их количество увеличилось до 459 тысяч человек. При этом, как сообщил Аскар Кишкембаев, граждане Кыргызстана составляют в России большинство мигрантов из других стран ЕАЭС. Для сравнения: в 2019 году граждан Армении, поставленных в РФ на миграционный учет с указанием цели "работа", насчитывалось 210 тысяч, Беларуси - 163 тысячи, Казахстана – 136 тысяч.

Кроме того, численность кыргызстанцев, застрахованных в системе индивидуального персонифицированного учета РФ, превысила на 1 июля 2019 475 тысяч человек. В отношении 243 тысяч граждан КР сегодня производится начисление страховых взносов. "Налицо факт выхода из тени большего числа работников при упрощении миграционных процедур в стране трудоустройства", - отметил руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Индивидуальный (персонифицированный) учет - организация и ведение в России учета сведений о каждом зарегистрированном лице для обеспечения реализации его прав в системе обязательного пенсионного страхования, предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) исполнения государственных и муниципальных функций в соответствии с законодательством РФ, в том числе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в качестве идентификатора сведений о физическом лице.

На территории Российской Федерации на каждого ее гражданина, а также на каждого иностранного гражданина, постоянно или временно пребывающего на территории страны, ее Пенсионный фонд открывает индивидуальный лицевой счет, имеющий постоянный страховой номер.