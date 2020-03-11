В России подготовят программу поддержки русского языка за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры по оказанию поддержки русскому языку за рубежом. Кабинетом министров страны будет в этой связи разработана специальная программа.

Согласно перечня поручений от главы государства, который опубликован на сайте Кремля, правительство должно "разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". Для выполнения данного указа назначен срок до 15 июля 2020 года. Ответственный за реализацию поручения - премьер-министр Михаил Мишустин.

До указанной даты кабмину предстоит "обеспечить актуализацию нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку образования на русском языке за рубежом".

Также до 30 марта властям поручено "рассмотреть с привлечением экспертного сообщества вопрос об организации подготовки педагогических кадров по всем уровням высшего образования и представить предложения по совершенствованию такой подготовки, в том числе при необходимости о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты".