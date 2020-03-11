Глава Нацбанка объяснил резкое падение курса сома паникой среди населения

Глава Национального Банка Толкунбек Абдыгулов сегодня, 11 марта, на брифинге в Бишкеке назвал вчерашнее падение курса сома "кратковременным, эмоциональным всплеском".

- Бизнес и население следят за мировыми экономическими новостями. Последние события на мировых рынках и в странах-партнерах сформировали ожидания и повышенный спрос на доллары. Это вызвало панику и эмоциональный, кратковременный всплеск, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Он объяснил, что утром во вторник, 10 марта, коммерческие банки придерживали сделки и ждали открытия торгов в Казахстане и в России, чтобы оценить ситуацию. На фоне этого затишья некоторые предприниматели в сфере обмена валюты решили заработать и подняли курс. Чтобы не допустить дальнейшей паники, вечером, 10 марта, Нацбанк провёл интервенцию.

Он подчеркнул, что в настоящее время в обменных пунктах установился курс доллара 73 сома. При этом, дефицита иностранной валюты в Кыргызстане не наблюдается.

- В коммерческих банках нет ограничений на покупку и продажу сома, - добавил председатель Нацбанка.