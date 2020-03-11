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Абылгазиев: Выборы в местные кенеши важно провести без нарушений закона

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- Оксана Гут
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Предстоящие выборы в местные кенеши должны пройти на высоком организационном уровне. Об этом сказал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания по вопросу подготовки к проведению выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 12 апреля текущего года.

Отметим, в связи с завершением сроков полномочий в республике состоятся выборы депутатов в 25 айыльных кенешах Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Баткенской, Нарынской и Джалал-Абадской областей и 5 городских кенешах (Ош, Майлуу-Суу, Балыкчы, Каракол, Токмок).

По данным Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, общее количество мандатов составляет 544, из них 169 – в городские кенеши, 375 – в айыльные кенеши. По состоянию на 8 марта количество избирателей составило 342 545 человек.

"Выборы в местные кенеши должны пройти на самом высоком организационном уровне. Важно обеспечить открытый и прозрачный процесс. До настоящего времени мы несколько раз проводили выборы, референдум с применением современных технологий. Страна и в дальнейшем должна закреплять накопленный положительный опыт проведения выборных процессов", - передает пресс-служба правительства слова премьер-министра.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил соответствующим государственным органам оказать полное содействие участковым избирательным комиссиям в решении организационных вопросов при подготовке и проведении выборов депутатов местных кенешей, в обеспечении их транспортными, материально-техническими средствами, средствами связи, бесперебойной подачей электроэнергии.

"Необходимо обеспечить соответствующую общественную безопасность и порядок на местах в период проведения выборов. Выборы в местные кенеши важно провести без нарушений действующего законодательства", - подчеркнул премьер-министр.

В ходе совещания также было поручено профильным государственным органам впредь не допускать фактов массовой прописки граждан.


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URL: https://www.vb.kg/386074
Теги:
выборы, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, ЦИК
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