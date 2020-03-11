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Милиция просит помочь в поисках 21-летней Гулбурак Таласбек кызы

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- Оксана Гут
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В Бишкеке пропала 21-летняя Гулбурак Таласбек кызы.

8 марта 2020 года в УВД Свердловского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин М.Э с просьбой оказать содействие в поисках его сестры Гулбурак Таласбек кызы 1999 года рождения. Девушка 7 марта примерно в 14.00 часов вышла с работы из здания, расположенного по улице Осмонкулова г.Бишкек, и больше не вернулась.

По настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 158-160 см, волосы каре коричневого цвета, худощавого телосложения.

Была одета: в зимнею желтую куртку, брюки черного цвета, на ногах кроссовки белого цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Гулбурак Таласбек кызы, просьба сообщит по следующим номерам телефонов: 0553 102387, 0703 222622, 0702 498888,0772 847336 и 102", - пресс-служба УВД Свердловского района г. Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/386075
Теги:
ГУВД, розыск, Кыргызстан, пропавшие без вести
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