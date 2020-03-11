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У Сапара Исакова родилась двойня - оба мальчики

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- Оксана Гут
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У осужденного бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова родилась двойня. Оба мальчики. Об этом стало известно на судебном заседании по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Известно только, что его супруга Малика Арстанбекова родила сегодня, 11 марта, в одном из столичных роддомов.

Теперь у семьи шестеро детей, первые четыре - девочки.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков был задержан в июне 2018 года. В декабре 2019 года был признан виновным судом первой инстанции в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6 категории сроком на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.


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URL: https://www.vb.kg/386080
Теги:
дети, родильный дом, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Сапар Исаков
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Комментарии
Нина Горобец
11.03.2020, 15:53

Искренние поздравления очень тяжело будет жене одной поднимать детей терпения ей и здоровья

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