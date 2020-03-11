Жээнбеков: Баткен занимает особое место в моем сердце

"Приграничные вопросы должны решаться с учетом мнения местного населения", - подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 марта, на встрече с жителями города Сулюкта и Лейлекского района в городе Исфана, отвечая на вопросы баткенцев.

Глава государства подчеркнул, что с обретением независимости практически у всех стран бывшего Советского союза возникли приграничные проблемы.

Отметил, что имеется три пути решения приграничных вопросов. Первый - оставить все на самотек. Второй - силовой метод, когда обе стороны не идя на компромисс, решают данный вопрос путём военного конфликта. И третий - решение вопроса переговорным путем.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в последние годы были возобновлены и активизированы переговоры с таджикской стороной в данном направлении.

Добавил, что обе стороны настроены на конструктивный диалог с учетом аргументов друг друга.

"Все проблемы должны решаться с учетом мнения местного населения. Крепость границ измеряется не только силой армии, но и духом и патриотическими чувствами жителей, проживающих здесь. Конечно, переговорный процесс требует времени и не может быть завершен в короткие сроки. Поэтому от нас требуется не только мудрость, но и выдержка", - подчеркнул Президент.

Глава государства призвал баткенцев не поддаваться на провокации различных заинтересованных сторон, которые появляются и исчезают только для расшатывания ситуации и никак не связаны с Баткенской областью. В итоге наедине с проблемами остаются сами жители приграничных районов.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что Баткен имеет особое значение в его деятельности. Заверил, что и далее будет уделяться внимание социально-экономическому развитию приграничных регионов.

"Для меня имеет огромное значение каждый регион нашей страны. А Баткен занимает особое место в моем сердце", - резюмировал Президент Сооронбай Жээнбеков.