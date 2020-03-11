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Япония выделяет Кыргызстану 8 миллионов долларов на выборы и детей

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- Александр Тузов
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Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова заявила, что поддержка Японией реформы избирательной системы очень важна для Кыргызстана. Об этом шла речь сегодня, 11 марта, в посольстве Японии на церемонии предоставления Японией Кыргызстану 440 миллионов йен (около 4 млн долларов) на реализацию проекта ПРООН по оказанию поддержки избирательного процесса в Кыргызстане.

Эксклюзивно для читателей VB.KG присутствовавшие на церемонии сотрудники аппарата ЦИК назвали эти тезисы Шайлдабековой "принципиально важными".

Она в своем выступлении на церемонии напомнила, что реформа избирательной системы началась в Кыргызстане в 2015 году.

"Очень ценно, что правительство Японии поверило в цели этой реформы и самого начала оказывало поддержку в обеспечении прозрачности, которая сыграла очень важную роль в том, что доверие к выборам в Кыргызской Республике возросло. А это всегда главное в ходе любых реформ избирательного процесса", - отметила она.

Явно имея в виду произошедшие из-за грубых нарушений Акаевым и Бакиевым избирательных законов революции 2005 и 2010 годов, Шайлдабекова сказала и о том, что в конечном счете постоянная японская помощь в реформировании избирательного процесса укрепила мир в Кыргызстане.

Итогом этой части сегодняшней церемонии стало торжественное подписание обменных нот между послом Японии Сигэки Маэдой и постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен о безвозмездной помощи от Японии проекту ПРООН по оказанию поддержки избирательному процессу в Кыргызстане.

Затем послом Японии Маэдой и представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Кристин Жольм были торжественно подписаны обменные ноты о безвозмездной помощи Японии еще на 438 миллионов йен (тоже около 4 миллионов долларов) – на проект "Повышение устойчивости детей к рискам бедствий и изменению климата".


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URL: https://www.vb.kg/386088
Теги:
выборы, реформы, Япония, Кыргызстан, ПРООН, ЮНИСЕФ
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