У "Кыргыз Темир Жолу" вымогали $1 миллион, прикрываясь именем президента

Мошенники, прикрываясь именем президента Сооронбая Жээнбекова, вымогали у одного из руководителей ГП "Кыргыз Темир Жолу" 1 миллион долларов. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

10 марта злоумышленников задержали с поличным при получении денежных средств в размере 250 тысяч долларов США. Все подозреваемые граждане Кыргызстана: уроженец Кара-Кулжинского района Ошской области С.у.Ж., 1960 г.р., уроженец Жумгальского района Нарынской области Ш.М.А., 1964 г.р. и житель Чуйской области Н.Р.С., 1965 г.р.

"Установлено, что задержанные вымогали у одного из руководителей Государственного предприятия "НК "Кыргыз темир жолу" денежные средства в размере 1 млн. долларов США, в последующем снизили до 250 тысяч долларов США за победу в тендере государственных закупок по замене труб питьевой воды в Кара-Балте", - сообщает АКС ГКНБ.

Ведомство отмечает, что задержанный С.Ж, вымогая деньги, заявлял о якобы тесных взаимоотношениях с президентом Сооронбаем Жээнбековым и его окружением. Ранее С.Ж. уже привлекался за мошенничество.

По данному факту материалы досудебного зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 38 (приготовление к преступлению) и ст. 204 ч.3 (Мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.