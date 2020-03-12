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Что ждет игроков кок-бору в будущем - только республиканские турниры?

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- Вячеслав Аникин
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Мастера кок–бору Кыргызстана отказались играть по новым правилам и, очевидно, не будут выступать нынешней осенью на IV Всемирных играх кочевников в Турции.

Многие любители спорта, и не только в нашей стране, узнали и полюбили эту игру. Действительно, матчи по кок–бору динамичны, азартны и зрелищны. Далеко не каждому удастся забросить 25–30–килограммовую тушу козла, сидя верхом на лошади, в тай–казан, то есть бетонный круг высотой в 1,2 и диаметром в 3,6 метра.

В советские годы увлечение этим видом спорта не приветствовалось. Тогдашние власти считали кок–бору излишне жестокой и травмоопасной игрой, поэтому состязания почти не проводились.

Кок–бору возродилось в начале 90–х годов прошлого века благодаря двум друзьям кинорежиссеру Болоту Шамшиеву и предпринимателю Аскару Салымбекову. Первый из них, скажем так, осовременил эту игру. Теперь на поле в составе одной команды выходит четыре игрока, есть судьи, запрещаются особо опасные приемы. Ну а Аскар Салымбеков на собственные средства построил первый стадион для игры в кок–бору, который находился в районе столичного рынка "Дордой".

Без преувеличения скажем: инициатива Шамшиева и Салымбекова нашла горячую поддержку у кыргызов. Почти в каждом селе начали появляться команды по кок–бору. Вскоре стал проводиться чемпионат страны, а через несколько лет - Кубок президента Кыргызстана.

Но даже не это главное. В кок–бору стали играть во всех центральноазиатских странах, а также в России, Иране, Афганистане, Пакистане и многих других. Полюбилась эта игра даже французам и американцам.

И почти все чемпионаты мира, многие зарубежные турниры выигрывали кыргызстанцы.

Тогда, 20 лет назад, никто из друзей–соперников даже и не думал менять правила игры в кок–бору. Наоборот, все хвалили наших джигитов: "Вам удалось блестяще соединить древность и современный спорт".

Беда пришла откуда не ждали. Три года назад наши соседи–казахстанцы стали настаивать на том, чтобы тай–казаны из кок–бору убрали, а тушу козла всадники закидывали в очерченный круг на земле.

Казахстанцы утверждали, что спортсмены и лошади часто врезаются в тай–казаны, и это приводит к травмам, иногда очень серьезным. Ради объективности нужно признаться: в словах этих есть доля правда. Во время матчей всадники слетают с коней и бьются о тай–казаны, часто достается и лошадям. Именно поэтому казахстанцы стали неохотно участвовать в турнирах по кок–бору на Играх кочевников в Чолпон–Ате, а в позапрошлом году собирались игнорировать народную олимпиаду на берегу Иссык–Куля.

После завершения III Всемирных игр кочевников казахстанцы официально заявили, что они изменили правила в кок–бору. Вместо тай–казанов стали забрасывать тушу козла в очерченный круг на земле и призывали игроков других стран последовать их примеру. А видоизмененную игру назвали кок–пара.

Но с этими нововведениями были категорически не согласны руководители Федерации кок–бору Кыргызстана и наши джигиты. Они доказывали всем национальным федерациям по этому виду спорта, что игра без тай–казанов - это все равно что футбол без ворот, хоккей без шайбы.

В марте этого года организаторы IV Всемирных игр кочевников - турецкие спортивные функционеры - объявили, что во время этих соревнований будет проводиться турнир по кок–бору, а не по кок–пару. Но неделю назад оргкомитет IV Всемирных игр кочевников кардинально поменял свою позиции и вынес новый вердикт: на Играх будут проводиться турниры по кок–пару. Как это ни грустно признавать, но все страны, где культивируется эта игра, поддержали точку зрения казахстанцев и организаторов Игр. Кыргызстан же оказался в одиночестве.

После этого печального для нас заседания оргкомитета Федерация кок–бору Кыргызстана устами генерального секретаря Куватбека Аскарбекова выступила с официальным заявлением. В открытом письме в Международную федерацию кок–бору (или кок–пара, пока непонятно) говорилось примерно следущее:

- Пришло время разделиться. Отдайте нам Международную федерацию кок–бору. А сами создавайте Международную федерацию кок–пара.

Реакции на это заявление пока не последовало, но уже стало ясно: наши кок–бористы в Турцию не поедут

* * *

Ох и рискованные же парни, наши джигиты! Взять и одним махом отправить себя в офсайд. История мирового спорта многократно доказывала, что подобные демарши никогда ни к чему хорошему не приводили. Как–то неумно отрываться от мировой цивилизации. Да, наши предки забрасывали тушу козла в каменное сооружение, но сколько воды утекло с тех пор. Пора бы и сегодняшним днем начинать жить.

Но с другой стороны, почему во всем мире набирают обороты популярности смешанные единоборства, то есть бои в металлической клетке?

Здесь хочу сделать признание: в угоду конъюнктуре часто рассказываю о боях нашей файтерши Валентине Шевченко, но душа не принимает ее спортивные подвиги. Это недалекие люди, считаю, в корыстных целях организовывают бои между представительницами прекрасного пола. Даже древним грекам, приветствовавшим панкратион (прообраз нынешних смешанных единоборств), не приходило в голову сделать из женщин гладиаторов. По сути, поединки по смешанным единоборствам среди женщин - варварство, раскрутка в человеке жестоких инстинктов. Впрочем, это так, к слову.

Кто–нибудь считал, сколько погибло мото– и автогонщиков? Любители экстремальных видов спорта прекрасно знают, как много гибнет альпинистов, скалолазов.

Так что еще нужно подумать, насколько опасен кок–бору по сравнению с другими дисциплинами. Поэтому мировому спортивному сообществу нужно быть последовательным: или запрещать все травмоопасные дисциплины, или не препятствовать их развитию.

Наши кок–бористы утверждают, что обученный игрок, выученная лошадь никогда не врежутся в тай–казан. Травмы получают лишь начинающие спортсмены и молодые кони.

Но что ждет кыргызстанских игроков в будущем - только республиканские турниры? Да, они проходят при переполненных трибунах, спонсоры дарят победителям машины и крупные суммы в национальной валюте. Но ведь хочется смотреть и на нашу сборную в схватках с зарубежными соперниками. Как быть?


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URL: https://www.vb.kg/386092
Теги:
кок-бору, Турция, Кыргызстан, скандал
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