Тулпарные безобразия продолжаются?

С 1 марта в автобусах и троллейбусах столицы оплату за проезд должны были принимать только через карты. Однако муниципальный транспорт к активной фазе работы системы электронного билетирования оказался позорно не готов.

Водители муниципального транспорта все еще охотно берут наличные, а новую систему оплаты они приняли со скрипом. Именно из–за этого подавляющая часть пассажиров не оплачивает проезд с помощью карты и обходит валидаторы стороной. Многие просто не знают о нововведении, а других это не интересует, поскольку людям удобнее платить наличными. Пассажиры преклонного возраста жалуются на бесконечные очереди в МТУ за льготными картами. Поэтому пенсионерам приходится пользоваться старыми проездными.

Входы и выходы в муниципальный транспорт теперь тоже должны функционировать по–другому. По идее мэрии, пассажиры должны входить через переднюю дверь, чтобы сразу оплатить проезд картой, а выходить через среднюю или заднюю двери. Но этих правил пока никто не придерживается, несмотря на указатели кое–где на дверях "вход запрещен".

- Тулпарная система оказалась провальной? - негодуют горожане. А вот управленцы городского муниципального транспорта и разработчики программы "Тулпар" бессовестно заявляют, что проблема в самих пассажирах.

- Миллионный город невозможно в один момент заставить действовать по новым правилам, мы не можем выгонять людей из автобуса или троллейбуса, если у них нет карты или 50 сомов на ее покупку. На текущий момент принимается оплата и наличными. Мы не можем сказать, когда оплата будет строго только по картам, все зависит от готовности общества, чтобы все понимали, что этот сервис прежде всего направлен на то, чтобы город начал получать выручку от работы общественного транспорта в полном объеме, - как–то не очень убедительно заявил представитель руководителя швейцарской компании BPC AG, внедряющей систему электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

Приобрести стандартную синюю карту у водителей троллейбусов и автобусов проблематично. У многих водителей их просто нет в наличии! Да и вообще рулевые с недовольством реагируют на карточки. Ведь при старой системе они могли часть выручки, сверх положенной нормы, оставлять себе. Но безналичный расчет их лишает не совсем легального, но вполне заслуженного заработка. По неофициальным данным, многие водители собираются увольняться и уезжать на заработки в Россию, где зарплата выше бишкекской.

- При полном переходе на использование электронных карт зарплаты водителям будут увеличены на 85 процентов. Сейчас их средняя зарплата составляет 15 тысяч сомов. Мы посчитали ту сумму которую водители оставляли себе, и предложили ее для официального повышения, - уверяет директор бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Директор Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков добавил, что предприятие также рассматривает вопрос повышения заработной платы. - Пока точную цифру назвать не могу, мы сейчас делаем анализ, - подчеркнул он.

Есть нарекания и к работе самих валидаторов, например, жалобы на технические сбои и просто отключенные от питания аппараты. А между тем, как уверяют руководители предприятий муниципального транспорта, при наличии платежной карты "Тулпар" бишкекчане вправе не платить за проезд, если валидатор не работает. Новые условия работают не только для пассажиров, но и для тех, кто организует электронный платеж.

- Исходя из условий системы электронного билетирования, если вам не предоставили возможность оплатить проезд картой, вы можете воспользоваться правом не платить за поездку. Мы должны понимать, что 1 марта проект заработал не только для пассажиров, - условия должны соблюдаться с двух сторон, - заявил Арсен Кондахчан.

...Вопрос редакции "ВБ" лично к нему и к мэру Суракматову: где хоть в одном троллейбусе или автобусе таблички о том, что можно не платить, если валидатор не работает?!