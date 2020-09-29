Стихийная торговля: Может быть властям перестать церемониться?

На Орто–Сайском рынке прошли учения по пожарной безопасности. Их итогом стала удивительная, редчайшая для этого торгового объекта картина - свободные от лотков проходы, по которым может проехать даже машина противопожарной службы. Правда, многие посетители уверены, что продлится это недолго. И как в случае со стихийной торговлей вокруг базара, все вскоре вернется на круги своя. И как в воду глядели.

Сотрудники Октябрьской администрации постоянно устраивают рейды по наведению порядка, привлекая на помощь милицию и другие городские службы, вдалбливают торговцам, что они создают опасную ситуацию, мешают покупателям. Количество рейдов за прошлый сезон исчислялось десятками. Их же результат - ноль.

В этом году из–за пандемии коронавируса властям было не до того, чтобы бороться со стихийщиной. Но пожарно–тактические учения, проведенные на днях, заставили чиновников вновь вернуться к наболевшему вопросу. Причем не случилось ничего неординарного. Просто специальная техника противопожарной службы не смогла сразу заехать на территорию торгового объекта из–за перегороженных лотками проходов. На разбор этих баррикад ушло довольно приличное время, за которое гипотетический пожар смог бы распространиться на большую площадь.

По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения, и администрация рынка получила предписание об их устранении. Причем владельцы хозяйствующих субъектов вняли требованиям безопасности и разогнали всех торговцев, занимающих проходы. Сейчас там можно свободно ходить, а в случае ЧП к очагу возгорания без труда проедет техника.

Вот только надолго ли этот порядок? Вопрос отнюдь не праздный и задается не с целью подколоть чиновников, ответственных за эту сферу. Просто подобное уже было, и не раз. Кроме того, заставляет сомневаться и еще один факт.

Следом за учениями на масштабный рейд вышел и Октябрьский акимиат. Причем во главе с самим акимом. Сотрудники прошерстили прилегающую к рынку территорию улиц Юнусалиева, Суеркулова и Безымянной. Было ликвидировано примерно 40 точек незаконной торговли, которые создавали неудобства пешеходам и движению автомобилей.

Но через день–два стихийщики снова начали возвращаться, что наглядно видно на фотографиях. Особенно забавен индивид, который в качестве торговой площади облюбовал проезжую часть возле пешеходного перехода на улице Безымянной. Он торговал здесь все лето, никого не боясь. При этом на ругань пешеходов, которым он мешал, не обращал внимания. А сотрудники патрульной милиции делали вид, что не замечают ни этого торговца, ни других.

Так, может быть, столичным властям пора перестать заниматься воспитательными беседами? Ведь наглядно видно, что это не помогает. Может, пустить в дело Кодекс КР о нарушениях, который преду-сматривает штрафы за подобные нарушения? Этот вопрос мы адресовали первому заместителю акима Октябрьского района Кубанычбеку Айтакунову.

- Мы уже стали отказываться от профилактических бесед и перешли к штрафным санкциям, - поделился замглавы района. - Согласно законодательству, за стихийную торговлю предусмотрен штраф 3 тысячи сомов для физических лиц и 13 тысяч для юридических. Нами составляются протоколы в основном в отношении хозяйствующих субъектов рынка. Всего их 13. Дело в том, что раньше именно они позволяли людям торговать.

- Проблема действительно серьезная и возникла не вчера. Загромождение торговых рядов не просто неудобно для посетителей, оно опасно. Во время учений потребовалось примерно 40 минут, чтобы обеспечить проезд специальной технике. Я хочу заверить, что мы будем следить за состоянием проходов, а также бороться со стихийной торговлей вокруг рынка, - заключил Кубанычбек Айтакунов.

Горожанам остается надеяться, что чиновники не сбавят оборотов и будут наводить порядок и таким путем. Потому что взывать к совести людей, у которых она отсутствует, бессмысленно. Ведь знают, что нарушают законы, что перегораживают тротуары и проезжие части дорог, мешая тысячам горожан. И раз у них такое отношение к согражданам, то и с ними церемониться не нужно.