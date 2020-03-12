Депутаты ЖК потребовали кабмин готовиться к экономическому кризису

То, как работало и работает правительство уже не пойдет. Намечается экономический кризис и кабмин должен к нему готовиться. Об этом сегодня, 12 марта, на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

"Вчера, вы видели, уже в 118 странах выявлен коронавирус, границы закрываются, валютная девальвация, сом стал значительно дешевле. Начинается экономический кризис. Мы должны сбалансировать бюджет, отменить тендера, закупать товары только по острой необходимости. Правительство должно жестко поговорить с Россией о том, чтобы все платежи между странами осуществлялись в национальных валютах, мы должны уйти от доллара. И в конце концов, мы должны научиться жить по средствам", - рекомендовал парламентарий.

Об экономической ситуации в связи с распространением коронавируса в мире выступил и социал-демократ Иса Омуркулов. Он заявил, что поставщики медицинских препаратов наживаются, пользуясь ситуацией.

"Сегодня в Кыргызстане реализуются медикаменты, цены на которые растут ежедневно. Кто это должен контролировать? В связи с коронавирусом поставщики наживаются, когда правительство обратит внимание на это. В каждой аптеке цены повысились. Лекарства очень дорогие по сравнению с пенсиями и зарплатами. Антимонопольное агентство чем занимается?", - озаботился нардеп.

Омуркулов вместе с тем предложил ввести жесткий контроль цен и за продовольственным рынком.

"Уже идет рост цен, по высказываниям людей, на продукты питания. Правительство должно проводить антикризисную политику. Вводить жесткий контроль", - заключил он.