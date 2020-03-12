Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Депутаты ЖК потребовали кабмин готовиться к экономическому кризису

835  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

То, как работало и работает правительство уже не пойдет. Намечается экономический кризис и кабмин должен к нему готовиться. Об этом сегодня, 12 марта, на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

"Вчера, вы видели, уже в 118 странах выявлен коронавирус, границы закрываются, валютная девальвация, сом стал значительно дешевле. Начинается экономический кризис. Мы должны сбалансировать бюджет, отменить тендера, закупать товары только по острой необходимости. Правительство должно жестко поговорить с Россией о том, чтобы все платежи между странами осуществлялись в национальных валютах, мы должны уйти от доллара. И в конце концов, мы должны научиться жить по средствам", - рекомендовал парламентарий.

Об экономической ситуации в связи с распространением коронавируса в мире выступил и социал-демократ Иса Омуркулов. Он заявил, что поставщики медицинских препаратов наживаются, пользуясь ситуацией.

"Сегодня в Кыргызстане реализуются медикаменты, цены на которые растут ежедневно. Кто это должен контролировать? В связи с коронавирусом поставщики наживаются, когда правительство обратит внимание на это. В каждой аптеке цены повысились. Лекарства очень дорогие по сравнению с пенсиями и зарплатами. Антимонопольное агентство чем занимается?", - озаботился нардеп.

Омуркулов вместе с тем предложил ввести жесткий контроль цен и за продовольственным рынком.

"Уже идет рост цен, по высказываниям людей, на продукты питания. Правительство должно проводить антикризисную политику. Вводить жесткий контроль", - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386097
Теги:
Дастан Бекешев, Иса Омуркулов, правительство, финансовый кризис, эпидемия, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
12
12.03.2020, 10:56

Соглашусь с Бекешевым, тендеры, конкурсы отменить, кризис на носу. Думаю что у нас в матрезервах ничего нету, необходимо запасаться самыми необходимыми. 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
12.03.2020, 10:58
Карма: +149
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 222
Минусов: 73
Комментариев: 392

должно......мы должны......

таких ораторов не нужно публиковать!

Болтун

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сэм
12.03.2020, 11:30

Это Правительство никудышное и ничего не будет контролировать...

-1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  