Депутат предложил ввести в школах карантин и отменить все тои

Депутат Бактыбек Турусбеков взволнован ситуацией по распространению коронавируса в мире. Как сказал он на заседании Жогорку Кенеша, Кыргызстану нужно срочно принять профилактические меры.

"ВОЗ уже объявила о пандемии коронавируса. В мире вводится карантин, закрываются школы, кафе. Нужно и нам ввести в школах карантин, отпустить детей по домам. А отучиться месяц потом можно будет летом", - отметил Турусбеков.

Он выступил и за временную отмену тоев в стране.

"У нас на тои приглашают сотни людей, понимаю, традиции. Но на сегодня здоровье наших граждан важнее", - аргументировал нардеп.

Его поддержал коллега с "Онугуу-Прогресса" Тазабек Икрамов. Он считает, что школьные каникулы можно было бы ввести на месяц уже с 15 марта. А программу нагнать, например, в июне.