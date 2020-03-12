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Депутат предложил ввести в школах карантин и отменить все тои

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- Оксана Гут
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Депутат Бактыбек Турусбеков взволнован ситуацией по распространению коронавируса в мире. Как сказал он на заседании Жогорку Кенеша, Кыргызстану нужно срочно принять профилактические меры.

"ВОЗ уже объявила о пандемии коронавируса. В мире вводится карантин, закрываются школы, кафе. Нужно и нам ввести в школах карантин, отпустить детей по домам. А отучиться месяц потом можно будет летом", - отметил Турусбеков.

Он выступил и за временную отмену тоев в стране.

"У нас на тои приглашают сотни людей, понимаю, традиции. Но на сегодня здоровье наших граждан важнее", - аргументировал нардеп.

Его поддержал коллега с "Онугуу-Прогресса" Тазабек Икрамов. Он считает, что школьные каникулы можно было бы ввести на месяц уже с 15 марта. А программу нагнать, например, в июне.


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URL: https://www.vb.kg/386098
Теги:
школа, эпидемия, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Бактыбек Турусбеков
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