Родители школы "Газпром" обратились к правительству страны (фото)

В редакцию VB.KG обратились представители родительского комитета школы "Газпром", которая была открыта в сентябре прошлого года. Они написали открытое письмо на имя премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, мэра Бишкека Азиза Суракматова и председателя Бишкекского Горкенеша Жаныбека Абирова. Обращение подписали родители более 300 учеников школы.

В нем они просят решить вопрос относительно дальнейшей судьбы учебного заведения, где учатся их дети. В обращении отмечается, что сейчас в школе бесплатно обучается 105 детей с ограниченными возможностями.

- Нигде и никогда ранее государство Кыргызстана не обеспечивало такое образование для детей с особыми потребностями в обучении. И на все это ни мэрия, ни государственный бюджет не тратит ни сома. – говорится в письме.

Родители поднимают вопрос о том, что обучение занимает много лет, тогда как школа передана в платную аренду всего на 3 года и выражают опасения, что процесс заключения межправительственного соглашения затягивается умышленно.

- Через два года вопрос о статусе школы вновь станет неопределенным. Это делает рискованным качество обучения. Со стороны отдельных гражданских активистов и отдельных политиков раздуваются спекуляции вокруг нашего образовательного учреждения. И это при том, что после сдачи в эксплуатацию школа сразу же была передана на баланс города Бишкек.

Просим всех, занимающихся подобными интригами дать школе спокойно работать. В свою очередь, мэрию, Горкенеш и правительство просим выполнить взятые на себя обязательства по согласованию межправительственного соглашения. Так как только оно даст школе нормально функционировать в дальнейшем, - отмечается в обращении.

Уточним, что в соответствии с проектом межправсоглашения выпускникам школы должны выдаваться аттестаты двух стран: Кыргызстана и России. Предусмотрена и возможность для выпускников школы Кыргызстана на базе Школы "Газпром Кыргызстан" сдавать экзамены ЕГЭ для поступления в ВУЗы России.

VB.KG публикует полную версию письма родительского комитета школы.

Напомним, капсулу на месте строительства учебного заведения заложили 29 августа 2017 года.

Школа рассчитана на 960 ученических мест. Для бесплатного обучения в образовательном учреждении установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.