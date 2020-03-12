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Определен новый лауреат премии имени Чингиза Айтматова

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- Евгений Денисенко
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Перспективы сотрудничества стран Содружества в культурно-гуманитарной сфере рассмотрены на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Одним из вопросов стало присуждение в очередной раз премии имени Чингиза Айтматова.

Члены комиссии поддержали предложение Национальной академии наук Республики Беларусь о присуждении высокой награды в 2020 году академику этой академии, заслуженному деятелю культуры РБ, доктору филологических наук, профессору, писателю и литературоведу Владимиру Гниломедову.

Владимир Гниломедов вот уже много лет считается одним из корифеев, старейшин белорусского литературоведения и критики. Им опубликовано свыше 260 статей, написано 14 книг. Много внимания он уделяет проблемам средней и высшей школы, под его руководством и при его личном участии были составлены программы для средних и высших учреждений, является одним из соавторов "Истории беларуской литературы".

Такая премия была учреждена в 2012 году Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Жогорку Кенешем. И ежегодно присуждается "за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами. В 2016 году лауреатом премии стал и гражданин Кыргызстана - писатель, поэт, публицист и журналист Шайлообек Дуйшеев.


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URL: https://www.vb.kg/386101
Теги:
Беларусь, премия, СНГ, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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