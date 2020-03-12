Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Конфедерация этноигр и Минкультуры могут быть причастны к афере на миллионы

1007  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирная конфедерация этноигр (Общественное объединение Асхата Акибаева, зарегистрированное в Кыргызстане) и Министерство культуры Кыргызстана могут быть причастны к махинациям с организацией этнофестиваля в Саудовской Аравии с участием кыргызстанских спортсменов и артистов. Своими сведениями на заседании Жогорку Кенеша поделилась депутат Аида Исмаилова.

- По предварительным данным, договор с официальными лицами Саудовской Аравии о проведении этнофестиваля в Эр-Рияде подписывало правительство Кыргызстана в лице Министерства культуры. Однако, есть вероятность, что была проведена махинация, и договор был подписан между Международной конфедерацией этноигр и официальными государственными органами Саудовской Аравии. Там до сих пор думают, что заключили договор с правительством Кыргызстана и уверены, что наши делегаты были обеспечены всем необходимым, - сказала Аида Исмаилова.

Она добавила, что если ее предположения верны, то ОО "Международная конфедерация этноигр" прикрываясь правительством Кыргызстана, Всемирными играми кочевников и народом Кыргызстана, завладела огромной суммой денег, которую предоставила Саудовская Аравия для организации фестиваля.

Отметим, речь идет об этноиграх, которые проходили в марте 2019 года в Эр-Рияде в рамках ежегодного крупнейшего фестиваля страны Camel Fest. Для организации праздника туда отправились более 2 тысяч спортсменов, каскадеров и артистов из Кыргызстана. Об этом мероприятии кыргызстанцы узнали после ряда скандалов. Сначала в соцсети попали кадры того, как люди толкаются из-за еды. Выяснилось, что наши делегаты там практически голодают. Через несколько дней, во время тренировки тяжелейшую травму получила конная лучница Асланайым Аширова. Выяснилось, что у спортсменов и артистов нет медицинской страховки. Девушке оплатили операцию по своей доброй воле представители Саудовской Аравии.

Аида Исмаилова рассказала, что она дважды делала запросы в государственные органы, чтобы прояснить эту ситуацию. Лишь после запроса в Прокуратуру, получила ответ.

- У меня есть документ, где Всемирная Конфедерация этноигр просит откомандировать Аширову в качестве конной лучницы и каскадера без сохранения заработной платы. Однако, из Минкультуры мне поступает такое же письмо, но уже совершенно другого содержания, с другими числами в приказе. Здесь прослеживается подделка документов, - говорит Аида Исмаилова.

Депутат заметила и другие возможные нарушения: все работники культуры были откомандированы в Эр-Рияд, находясь в отпуске без содержания, что может противоречить Трудовому Кодексу. Кроме того, приказ о командировании Ашировой появился лишь 12 марта 2019 года, то есть после того как спортсменка получила травму и была прооперирована.

- Как Минкультуры отправил своих сотрудников без страховки, подвергая тем самым их жизнь опасности? Минкультуры открещиваются, говорят, что они не причем, но факты, говорят обратное. Возможно имели место махинации и довольно большие, - заключила депутат.

Напомним, Асланайым Аширова получила тяжелый перелом ноги, врачам из Саудовской Аравии чудом удалось спаси ногу от ампутации. Однако, девушке пришлось уйти из спорта из-за состояния здоровья. Ей предстоит как минимум еще одна операция. Всемирная Конфедерация этноигр отказывается выплачивать ей компенсацию, утверждая, что спортсменка не является конной лучницей и на тренировке оказалась по своей воле. Министерство Культуры заявило, что не имеет отношение в мероприятию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386103
Теги:
Министерство культуры и туризма, мошенничество, Саудовская Аравия, спорт, травмы, Аида Исмаилова, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  