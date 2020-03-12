Конфедерация этноигр и Минкультуры могут быть причастны к афере на миллионы

Всемирная конфедерация этноигр (Общественное объединение Асхата Акибаева, зарегистрированное в Кыргызстане) и Министерство культуры Кыргызстана могут быть причастны к махинациям с организацией этнофестиваля в Саудовской Аравии с участием кыргызстанских спортсменов и артистов. Своими сведениями на заседании Жогорку Кенеша поделилась депутат Аида Исмаилова.

- По предварительным данным, договор с официальными лицами Саудовской Аравии о проведении этнофестиваля в Эр-Рияде подписывало правительство Кыргызстана в лице Министерства культуры. Однако, есть вероятность, что была проведена махинация, и договор был подписан между Международной конфедерацией этноигр и официальными государственными органами Саудовской Аравии. Там до сих пор думают, что заключили договор с правительством Кыргызстана и уверены, что наши делегаты были обеспечены всем необходимым, - сказала Аида Исмаилова.

Она добавила, что если ее предположения верны, то ОО "Международная конфедерация этноигр" прикрываясь правительством Кыргызстана, Всемирными играми кочевников и народом Кыргызстана, завладела огромной суммой денег, которую предоставила Саудовская Аравия для организации фестиваля.

Отметим, речь идет об этноиграх, которые проходили в марте 2019 года в Эр-Рияде в рамках ежегодного крупнейшего фестиваля страны Camel Fest. Для организации праздника туда отправились более 2 тысяч спортсменов, каскадеров и артистов из Кыргызстана. Об этом мероприятии кыргызстанцы узнали после ряда скандалов. Сначала в соцсети попали кадры того, как люди толкаются из-за еды. Выяснилось, что наши делегаты там практически голодают. Через несколько дней, во время тренировки тяжелейшую травму получила конная лучница Асланайым Аширова. Выяснилось, что у спортсменов и артистов нет медицинской страховки. Девушке оплатили операцию по своей доброй воле представители Саудовской Аравии.

Аида Исмаилова рассказала, что она дважды делала запросы в государственные органы, чтобы прояснить эту ситуацию. Лишь после запроса в Прокуратуру, получила ответ.

- У меня есть документ, где Всемирная Конфедерация этноигр просит откомандировать Аширову в качестве конной лучницы и каскадера без сохранения заработной платы. Однако, из Минкультуры мне поступает такое же письмо, но уже совершенно другого содержания, с другими числами в приказе. Здесь прослеживается подделка документов, - говорит Аида Исмаилова.

Депутат заметила и другие возможные нарушения: все работники культуры были откомандированы в Эр-Рияд, находясь в отпуске без содержания, что может противоречить Трудовому Кодексу. Кроме того, приказ о командировании Ашировой появился лишь 12 марта 2019 года, то есть после того как спортсменка получила травму и была прооперирована.

- Как Минкультуры отправил своих сотрудников без страховки, подвергая тем самым их жизнь опасности? Минкультуры открещиваются, говорят, что они не причем, но факты, говорят обратное. Возможно имели место махинации и довольно большие, - заключила депутат.

Напомним, Асланайым Аширова получила тяжелый перелом ноги, врачам из Саудовской Аравии чудом удалось спаси ногу от ампутации. Однако, девушке пришлось уйти из спорта из-за состояния здоровья. Ей предстоит как минимум еще одна операция. Всемирная Конфедерация этноигр отказывается выплачивать ей компенсацию, утверждая, что спортсменка не является конной лучницей и на тренировке оказалась по своей воле. Министерство Культуры заявило, что не имеет отношение в мероприятию.