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Военные КР укрепляют сотрудничество со странами СНГ в области ПВО

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- Евгений Денисенко
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Представители вооруженных сил государств СНГ приняли участие в сборе с офицерами различных категорий войск противовоздушной обороны вооруженных сил государств-участников Соглашения о создании Объединенной системы ПВО СНГ. Сбор прошел на базе Центра подготовки специалистов (расчетов радиотехнических войск) Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в городе Владимире.

Как рассказали в Министерстве обороны России, такие мероприятия с офицерами различных категорий войск ПВО стран-партнеров традиционно проводятся с 2011 года на базе различных учебных заведений МО РФ, в том числе Военно-космической академии имени А.Можайского в Санкт-Петербурге и Ярославского высшего военного училища ПВО.

Занятия с участниками нынешнего сбора провели преподаватели Центра, представители Секретариата Совета министров обороны стран СНГ, а также Координационного Комитета по вопросам ПВО при этом Совете.

В течение пяти дней военные из государств Содружества знакомились с системой военного образования в области Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, особенностями организации ее воздушно-космической обороны. Также обсуждались вопросы взаимодействия органов военного управления войск объединенной системы ПВО СНГ, совершенствования нормативно-правовой базы международного военного сотрудничества.

"Особый интерес у участников сбора вызвали такие темы, предложенные к обсуждению, как состояние и перспективы развития объединенной системы ПВО СНГ, беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил ведущих иностранных государств, перспективы развития средств воздушно-космического нападения и другие", - отметили в Минобороны РФ.

Активным участником Соглашения о создании Объединенной системы ПВО СНГ является Кыргызстан. Его военные регулярно участвуют в ежегодных учениях ПВО СНГ "Боевое Содружество", других совместных мероприятиях с использованием сил противовоздушной обороны. В настоящее время в состав российской авиационной базы Кант в Кыргызстане вводится подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Комментируя сотрудничество в данной сфере, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отмечал: "Сегодня на двусторонней основе образована и развивается единая региональная система ПВО Беларуси и России. Подписаны и ратифицированы соглашения о создании подобных российско-казахстанской и российско-армянской систем. На многосторонней основе ведется работа по формированию объединенной системы ПВО в Центральноазиатском регионе. Организована работа над проектами соглашений по созданию систем ПВО с Кыргызстаном и Таджикистаном. Наличие объединенной системы ПВО в этом регионе является ключевым условием для систем ПВО и ПРО в рамках всей Организации Договора о коллективной безопасности"


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URL: https://www.vb.kg/386104
Теги:
Россия, СНГ, армия, сотрудничество, Кыргызстан
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