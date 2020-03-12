В Кыргызстане пройдет очередной форум СНГ "Дети Содружества"

В Кыргызстане предстоящим летом состоится международный культурно-образовательный форум государств СНГ "Дети Содружества". Идея организации в КР этого масштабного мероприятия одобрена на состоявшемся в Санкт-Петербурге заседании Постоянной комиссия Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.

Такой форум ежегодно проводится на берегу Иссык-Куля, начиная с 2012 года.

Организаторами его выступают МПА СНГ и Жогорку Кенеш. Почетным гостем форума становилась и председатель Совета МПА, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая в свое время поддержала эту совместную инициативу. Как отмечала Матвиенко, форум "Дети Содружества" не случайно появился именно в Кыргызской Республике, в душе кыргызского народа присутствует уважение к другим странам и народам.

В течение всего периода работы каждого форума ребята из постсоветских стран активно участвовали в мастер-классах, викторинах, конкурсах, дебатах, круглых столах, спортивных соревнованиях, обмениваются знаниями и практическими навыками.

"Мы бы очень хотели, чтобы постсоветское пространство, пространство стран СНГ всегда оставалось местом, где царит мир и взаимопонимание, где никогда не будет межнациональной, межрелигиозной розни и все народы живут в согласии и благополучии. И какую бы профессию ни выбрали дети стран Содружества, важно, чтобы они были образованными и культурными людьми и с уважением относились к культурам других стран. Это залог мира, стабильности и согласия", - заявила, комментируя значение этого мероприятия, Валентина Матвиенко.

На заседании Постоянной комиссия Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ по культуре, информации, туризму и спорту также было предложено расширить географию этой совместной инициативы. И – провести форум в 2021 году в Санкт-Петербурге.