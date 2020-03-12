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В гостях у барсов и козерогов (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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Поездка журналистской братии в заповедник "Сарычат–Ээрташ" по инициативе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства состоялась накануне Всемирного дня дикой природы. Мы убедились, что к ней, матери нашей, в стране стали относиться вдумчивее и бережнее.

И Марко Поло в кадре

Государственный природный заповедник "Сарычат–Ээрташ" находится вблизи села Барскоон Джети–Огузского района Иссык–Кульской области. Дорога идет через ущелье Борскоон. Здесь сразу теряется связь с внешним миром, и ты оказываешься во власти Ее Величества Природы, можно сказать, дикой. Холод и ветер пробирают до костей, но невероятная красота ущелья все равно сильнее. И мы то и дело останавливаем наши машины, чтобы запечатлеть эту красоту, и ползем дальше по серпантину.

В селе Ак–Шыйрак, куда мы добрались уже поздней ночью, живет всего 35 семей, и, кажется, все жители собрались встречать гостей. Накрыли стол в Доме культуры, где, кстати, совсем недавно прошла свадьба. На потолке еще остались вырезанные из бумаги голубки. Свои песни исполнил нам завклубом - Улан Абылгазиев, кроме того, он мастерски освоил синтезатор, баян, гитару и комуз. На всех праздниках и мероприятиях он тут главный заводила.

Говорят, женщины в селе в основном работают в школе, куда ходят местные мальчишки и девочонки, а также ребятишки чабанов. А в свободное время занимаются изготовлением изделий из войлока. Большинство же мужчин егеря.

Кстати, ночевали мы в гостевом доме, открытом при поддержке WWF (Всемирный фонд дикой природы). Ночи тут удивительные, купол звездного неба так близко, что, кажется, до звезд можно достать рукой. Говорят, что в село часто приезжают иностранные туристы, чтобы посмотреть на диких волков, медведей, козерогов, снежных барсов. Издали, в бинокль, конечно. И, конечно, подышать горным воздухом, погулять в природном парке "Сарычат–Ээрташ".

Наутро мы тоже отправились в природный заповедник. Он был создан в 1995 году и считается региональным природоохранным научно–исследовательским учреждением. Эта местность необычайно богата на природные дары. Здесь произрастает 30 видов водорослей, 50 видов лишайников, 15 - мхов и более 30 - грибов. Грибы, кстати, мы попробовали в салатах, которые на зиму готовят местные жители. А еще тут есть облепиха и горная смородина, из них получается вкуснейшее варенье.

Заповедник расположен на высоте от 3000 до 5000 метров над уровнем моря, в 350 километрах от Бишкека. Обойти весь, конечно, нереально, ведь его площадь - почти 150 тысяч гектаров, покрытых лесами, водоемами, ледниками и пастбищными угодьями. Там обитают более 30 видов млекопитающих, больше 80 видов птиц, шесть из них занесены в Красную книгу.

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства отмечают, что в последние годы в "Сарычат–Ээрташе" значительно сократились факты уничтожения растительного и животного мира, меньше стало и нарушений природоохранного законодательства. И если раньше боязливые животные паслись так далеко, что разглядеть их можно было только в бинокль, и искали их целыми неделями, то сейчас горный баран Марко Поло, к примеру, появляется на горных склонах на расстоянии километра.

Егеря, сопровождавшие нас в горах, невооруженным глазом видят едва заметные в горах точки - это и есть горные бараны. "Где они? Где?" - вглядываемся мы вдаль и в бинокль ловим курсирующие группы обитателей гор. Вожак ведет свое семейство по горной тропе, оборачивается - проверяет, не отстал ли кто, затем продолжает путь. Удивительное зрелище! И мы с любопытством рассматриваем этих прекрасных животных. До барсов же мы не добрались, они водятся еще выше в горах.

Активная работа ГАООС и ЛХ по сохранению популяции диких животных, растений и редких диких птиц дает свои плоды. В последние годы в заповеднике наблюдается увеличение редких видов диких животных и птиц.

Из охотников - в егеря

В настоящее время в Сарычат–Ээрташском заповеднике обитают около 30 снежных барсов, это достаточно много, учитывая, что в стране их около 400. И более двух с половиной тысяч архаров.

В нашем путешествии нас сопровождал старший егерь Сарычат–Ээрташского государственного заповедника Омурбек Курманалиев. Всего егерей в селе Ак–Шыйрак четырнадцать, и он главный среди них. У каждого свой участок, который егерь объезжает, мониторит, расставляет фотоловушки, а сделанные снимки отправляет в офис в Бишкек.

Омурбек Асанакунович работает егерем 18 лет, рассказывает, что вся жизнь его прошла в этом селе, среди гор. Только на два года покидал родные места, когда служил в армии.

Признается, что при Союзе, когда было очень тяжело выживать в этих суровых условиях высокогорья, где совсем ничего не удается вырастить из фруктов и овощей, а государство не уделяло должного внимания экологии и сохранению природных богатств, многие мужчины занимались охотой и этим кормили свои семьи. Кстати, и сейчас условия не стали легче, овощи и фрукты завозят сюда, как говорится, с Большой земли. Но однажды этим селом заинтересовались два иностранных фонда - "Всемирный фонд дикой природы" и "Сохранения снежного барса". Так мужчины, знающие в этой местности каждую горную тропинку и каждый кустик, стали работать егерями, а их жен научили делать войлочные изделия, которые продаются даже в Америке. Жители говорят, что охранять живущих рядом животных и оберегать природу намного приятнее, чем уничтожать.

Супруга Омурбека Асанакуновича - Чолпон Турганбаева - руководитель местного сообщества женщин, занимающихся войлочным производством. Делают небольшие шырдаки, тапочки, подушки, сувениры. Чолпон–эже рассказывает, что раньше они красили шерсть с помощью природных материалов - различных трав и растений. Но в США, откуда приходят заказы, ценят больше натуральные оттенки, без дополнительной обработки в цветовой гамме.

Оказалось, что в 1987 году Чолпон приехала в село Ак–Шыйрак на полугодовую практику, по специальности она метеонаблюдатель. Тут и повстречала Омурбека и осталась в отдаленном селе, ставшем родным. Здесь на свет появились трое детей, сейчас у супругов семеро внуков и восьмой на подходе.

- Мне здесь очень нравится, вокруг горы, чистейший воздух, тишина и покой. Мы часто бываем в Бишкеке и в Караколе, там всегда суета, а тут в нашем селе умиротворенная и размеренная жизнь, все соседи друг друга знают, безопасно и спокойно. Правда, овощи, фрукты, зелень приходится привозить, здесь ведь ничего не растет, кроме облепихи и горной смородины. Зато какое из них варенье получается! Мясо и молочная продукция у нас свои, и тоже экологически натуральные, - говорит женщина. - Изделия из войлока делают почти все женщины села. Это дополнительный заработок, ведь многие - домохозяйки, а некоторые преподают. По программе обмена опытом с мастерицами из других стран я побывала в Индии и Монголии, посмотрела, как там работают с шерстью, - рассказывает Чолпон.

Говорит, что в Монголии, к примеру, используют шерсть не только баранов, но и яков, она плотнее и изделия из нее получаются теплее. У нас пока ячью шерсть не умеют обрабатывать, нет специального оборудования. А вот яков предостаточно, они свободно пасутся в горах заповедника. Кстати, мы их тоже встретили. Заслышав шум приближающихся машин, стадо яков рвануло с места, но потом, осмелев, животные все–таки приблизились и даже попозировали для съемок.

Браконьер не проскочит

Кстати, недавно вблизи перевала Сары–Мойнок, через который идет дорога в Ак–Шыйрак, открыли новый экологический пост, который так и называется "Сары–Мойнок". В этой местности горные склоны с двух сторон отчетливо просматриваются егерями, и браконьерам точно не пройти. Говорят, что было время, когда туши убитых животных браконьеры могли пронести лесными горными тропами, сейчас охрану усилили, просто так не пройти. К тому же все въезжающие и выезжающие машины тоже проверяют.

Директор департамента охраны и использования природных ресурсов Алмаз Мусаев сказал, что в этом году в нашей стране планируется открытие еще двух природных парков - в Чон–Алайском районе и в Баткенской области.

Он также рассказал, что с 2018 года объявлен мораторий на охоту в трех областях на определенные виды животных. А также разработано постановление по увеличению штрафных санкций и сокращению сроков охоты. Раньше охота в стране была разрешена с августа по март, сейчас охотиться можно с августа по декабрь. На каждый вид определяется лимит добычи и сезон. Охота вне сезона считается браконьерством.


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URL: https://www.vb.kg/386106
Теги:
снежный барс, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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