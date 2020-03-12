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В Москве пройдет заседание Экономического совета СНГ

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- Евгений Денисенко
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Различные сферы экономического сотрудничества государств Содружества будут рассмотрены на 85-м заседании Экономического совета СНГ, которое пройдет 13 марта в Москве. Участие в нем примут и представители государственных и бизнес-структур Кыргызстана, полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при этом совете СНГ Айгуль Рыскулова.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, будет рассмотрен, в частности, проект Приоритетных направлений сотрудничества государств Содружества в сфере транспорта на период до 2030 года. Документ нацелен в том числе на развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала стран-партнеров. Проект содержит положения, касающиеся вопросов цифровизации на транспорте, снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду, сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности.

Другой важный документ, предлагаемый к коллективному рассмотрению, - проект Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств СНГ на 2020–2023 годы. Он направлен на совершенствование взаимодействия в сферах охраны труда, принятие мер по поддержанию эффективной занятости населения, обеспечение социальной поддержки нуждающихся граждан и многое другое.

В повестке дня также представлены проект Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году, вопросы "О придании статуса центров коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года", "О присуждении премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг" и другие.


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URL: https://www.vb.kg/386110
Теги:
Айгуль Рыскулова, СНГ, Москва, Кыргызстан
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