Особенности аэрофотосъемки с дрона в условиях Кыргызстана (фото)

Фото Михаила Дудина

Бишкекский IT- специалист Михаил ДУДИН увлекся аэоросъемкой четыре года назад. Он почти ежедневно делает захватывающие дух снимки с помощью летающего беспилотного устройства, которое также известно как квадракоптер или дрон.

Увидеть работы Михаила Дудина можно на его личной странице в Инстраграмме https://www.instagram.com/mikedudin/?hl=ru или в видеоблоге на канале Ютюб.

Дудин рассказал VB.KG, что сегодня дрон уже не игрушка, а серьезный инструмент, который требует соблюдения правил безопаности. Оказывается, управление дроном – отдельная наука, ведь важно ненароком не угодить кому-нибудь на голову или не врезаться в здание.

- Статистика говорит о том, что больше 90 процентов всех происшествий происходит не из-за неисправностей дрона, а из-за ошибки дистанционно управляющего им пилота. Если ты ответственный пилот и соблюдаешь все правила эксплуатации, никаких происшествий не произойдет. В самом начале и у меня были неудачные полеты, когда я, как все новички, увлекшись картинкой с полета, не замечал дерева. Поэтому всем советую начинать первые полеты, например, в поле, вдали от зданий и деревьев, - говорит наш собеседник.

По его словам, в городе найдется добрый десяток таких же любителей дронов. В большинстве случаев, фотографы используют дроны весом от килограмма.

- Запустить дрон - двухминутное дело. Самое главное - выбрать место старта, чтобы не было помех в радиусе пяти метров. Взлетая, он передает изображение на подключенный телефон-смартфон, а его передвижения направляются с помощью дистанционного пульта. С земли пилот задает высоту, скорость, направляет его между деревьями и проводами. Дроны могут подниматься довольно высоко до 500 метров от точки взлета, но для съемки города достаточно и 100 метров, чтобы сделать интересные кадры. Энергию дрон получает от электрического аккумулятора и ее хватает на полет до 23 минут, - рассказывает технические подробности Дудин.

В Кыргызстане, полеты дронов регулируются требованиями "Воздушного кодекса". Однако в нем нет понятий "дрон" или "коптер", прописано общее понятие "беспилотное воздушное судно". Это летательный аппарат с взлетной массой не более 10 килограммов и высотой полета не более 100 метров над землей. Беспилотные воздушные суда выполняют полеты над территорией Кыргызской Республики на основании разрешения органа гражданской авиации. Правила полетов беспилотных воздушных судов определяются Авиационными правилами. Но как выяснилось, сейчас, все эти правила только разрабатываются.

Короче говоря, четких формулировок на счет использования дронов и их обязательной регистрации сейчас нет. Однако после того, как в сентябре прошлого года, в Оше журналисты с помощью дрона пытались снять дом экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова и произошел большой скандал, были инициированы поправки в правила использования дронов.

Министерство транспорта и дорог разработало проект приказа об утверждении раздела Авиационных правил КР на счет беспилотных воздушных судов. В Агентстве гражданской авиации при Минтрансе корреспонденту "ВБ" сообщили, что новые авиационные правила для дронов все еще находятся на стадии утверждения.

Беспилотники гражданской авиации разделили на классы по весу. Если документ примут, то все дроны тяжелее 1 килограмма должны быть зарегистрированы. Для постановки на учет владелец дрона обязан представить внушительный пакет документов, пройти медицинское обследование и доказать, что способен профессионально управлять устройством.

Власти намерены запретить запуск квадрокоптеров ночью, нельзя будет взлетать выше 100 метров, а у владельцев появится обязательство уведомлять власти о районе и времени предстоящего полета.

Аэрофотограф Михаил Дудин считает, что в проекте документа много чрезмерных ограничений, которые сильно будут мешать любительской аэрофотосъемке. Он лично направил в Агентство гражданской авиации свои вопросы и предложения.

- Например, в документе сказано, что "Запрещается выполнение полетов в районе объектов государственной важности на расстоянии не ближе 1 000 метров". К объектам государственной важности скажем, относится здание Жогорку Кенеша. Если замерить от него тысячу метров, площадь Ала-Тоо практически полностью попадет под запрет. Почему аэрофотографов и аэровидеографов приравнивают к тем, кто в промышленных масштабах хочет использовать дроны? Надо будет получать разрешение на любой вылет? Почему-то сертификат оператора дрона будет действовать 24 месяца, когда водительское удостоверение 10 лет? - задается вопросами любитель высотной съемки.