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КП: Аренда учебников в школах не нарушает право на бесплатное образование

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- Оксана Гут
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Конституционная палата 11 марта 2020 года рассмотрела дело о проверке конституционности постановления правительства КР от 16 октября 2017 года № 671 "О поэтапном введении аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики" в связи с обращением Ирлан уулу А. и признала оспариваемое постановление не противоречащим Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Конституционной палаты КР.

Конституционная палата в своем решении отметила, что одной из характерных черт позитивной обязанности государства является ее добровольность и зависимость от экономических возможностей государства на том или ином историческом этапе его развития.

"По мере роста экономических возможностей государства указанный объем обязанностей может увеличиваться и включать в себя расходы, связанные не только с образовательным процессом, но и расходы по транспортировке учащихся, обеспечению их питанием, предоставлению на безвозмездной основе форменной одежды и другие.

Однако уровень благ, предоставляемых государством, не может быть ниже минимального объема, необходимого для реального воплощения конституционного требования об обеспечении права каждого на бесплатное основное общее образование.

При этом, в условиях развития высоких технологий и цифровизации большинства сфер жизнедеятельности человека требование от государства выполнения обязанности по предоставлению на безвозмездной основе учебного материала на бумажных носителях - учебниках, когда их общедоступность может быть обеспечена другими способами, нельзя считать соответствующим конституционным установлениям, на которые ссылается заявитель.

Рассматриваемое постановление правительства Кыргызской Республики было принято в реализацию части 2 статьи 45 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии с которой "аренда учебников в общеобразовательных организациях осуществляется в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке".

Другими словами, допустимость аренды учебников в общеобразовательных организациях предусмотрена законом, оспариваемое же постановление не содержит новых положений, выходящих за пределы предмета регулирования указанного закона.

Соответственно, рассматриваемое постановление не может быть подвержено конституционно-правовой оценке с точки зрения соблюдения правил введения ограничений прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных частями 2, 3, пунктом 9 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики.

Оспариваемое постановление не содержит и положений дискриминационного характера. Глава 4 Порядка аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики, утвержденного оспариваемым актом, предусматривает категорию детей (семей), нуждающихся в социальной поддержке, для которых учебники предоставляются бесплатно или на льготных условиях. Эта категория детей (семей), исходя из вышеуказанных конституционных и международных положений, относится к числу социальных групп, находящихся под особой защитой государства.

Тем самым, путем применения позитивной дискриминации, установлено фактическое равноправие в обществе посредством предоставления повышенных гарантий более уязвимым по каким-либо признакам категориям лиц. Нарушением принципа равноправия и недискриминации является установление ничем неоправданных привилегий, что не усматривается в рассматриваемом случае.

Таким образом, оспариваемое постановление правительства Кыргызской Республики не нарушает прав на образование, бесплатность основного общего и среднего общего образования, равенство и недискриминацию, обеспечение наилучших интересов ребенка, не содержит ограничений прав и свобод человека и гражданина, соответственно, не противоречит Конституции Кыргызской Республики", - говорится в решении Конституционной палаты КР.


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URL: https://www.vb.kg/386112
Теги:
аренда, Конституция, школа, Кыргызстан, учебники, Конституционная палата
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